Szłapka uderza w Pełczyńską-Nałęcz. "To nie jest zakres jej kompetencji"
– To, czy projekt jest rządowy, czy poselski, ma w tym przypadku znaczenie fundamentalne. Najpierw tego typu informacje muszą być uzgodnione z ministrem finansów – stwierdził w "Graffiti" Adam Szłapka. Zdaniem rzecznika rządu minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz "wyszła przed szereg", publikując wpis o progach podatkowych bez konsultacji z szefem resortu finansów Andrzejem Domańskim.
Adam Szłapka odniósł się na antenie Polsat News do aktywności minister funduszy w mediach społecznościowych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zasugerowała, że w kwestii podniesienia drugiego progu podatkowego "liczy się dobre rozwiązanie", a to, czy projekt będzie rządowy czy poselski, jest sprawą drugorzędną.
ZOBACZ: Obniżone stawki VAT i akcyzy. Minister finansów ogłosił decyzję
Do jej słów odniósł się Paweł Graś, bliski współpracownik premiera, pytając ironicznie, czy "ktoś pani minister na konto się włamał". - Tutaj nie zgodzę się z panią minister. Jeżeli chce tego typu rzeczy pisać, to najpierw trzeba się zapytać pana ministra Domańskiego, czy nad tym pracuje - podkreślił Szłapka.
Szłapka o Pełczyńskiej-Nałęcz: To nie jest zakres jej kompetencji
Pytany przez Marcina Fijołka, czy szefowa resortu funduszy przekroczyła swoje kompetencje, odpowiedział wprost: - To po prostu nie jest zakres jej kompetencji.
Jednocześnie rzecznik rządu starał się tonować nastroje wokół samej formy wymiany zdań. Choć prowadzący "Graffiti" zauważył, że jako liderka partii koalicyjnej Pełczyńska-Nałęcz ma prawo do zgłaszania postulatów wykraczających poza jej resort, Szłapka pozostał przy swoim zdaniu.
- Najpierw trzeba się zapytać pana ministra Domańskiego i wtedy można o takich rzeczach mówić publicznie - zaznaczył gość "Graffiti". Odnosząc się do reakcji Pawła Grasia, dodał krótko: - Złośliwości bym zostawił na boku.
Szłapka o "kryptoaferze": Prezydent jak pisowski troll
Rzecznik rządu w mocnych słowach skomentował również postawę Karola Nawrockiego wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szłapka zasugerował, że prezydent blokował zmiany, mimo ostrzeżeń ze strony służb.
ZOBACZ: Głosowanie nad wotum nieufności dla ministrów. Szef PSL ostrzega koalicjantów
- Powiem szczerze, tutaj prezydent zachował się jak troll pisowski, zwykły pisowski troll, który próbuje się bronić, bo wie dokładnie, że ta afera obciąża jego otoczenie i całe Prawo i Sprawiedliwość w 100 procentach - stwierdził rzecznik rządu.
Dodał, że ABW przekazała prezydentowi notatkę w tej sprawie już w grudniu. - Determinacja pana prezydenta w obronie tej firmy (Zondacrypto - red.) i w blokowaniu uregulowania tego rynku jest warta tego, by każdy wyborca się jej przyjrzał - podsumował gość "Graffiti".
