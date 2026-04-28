Adam Szłapka odniósł się na antenie Polsat News do aktywności minister funduszy w mediach społecznościowych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zasugerowała, że w kwestii podniesienia drugiego progu podatkowego "liczy się dobre rozwiązanie", a to, czy projekt będzie rządowy czy poselski, jest sprawą drugorzędną.

Do jej słów odniósł się Paweł Graś, bliski współpracownik premiera, pytając ironicznie, czy "ktoś pani minister na konto się włamał". - Tutaj nie zgodzę się z panią minister. Jeżeli chce tego typu rzeczy pisać, to najpierw trzeba się zapytać pana ministra Domańskiego, czy nad tym pracuje - podkreślił Szłapka.

Szłapka o Pełczyńskiej-Nałęcz: To nie jest zakres jej kompetencji

Pytany przez Marcina Fijołka, czy szefowa resortu funduszy przekroczyła swoje kompetencje, odpowiedział wprost: - To po prostu nie jest zakres jej kompetencji.

Jednocześnie rzecznik rządu starał się tonować nastroje wokół samej formy wymiany zdań. Choć prowadzący "Graffiti" zauważył, że jako liderka partii koalicyjnej Pełczyńska-Nałęcz ma prawo do zgłaszania postulatów wykraczających poza jej resort, Szłapka pozostał przy swoim zdaniu.

- Najpierw trzeba się zapytać pana ministra Domańskiego i wtedy można o takich rzeczach mówić publicznie - zaznaczył gość "Graffiti". Odnosząc się do reakcji Pawła Grasia, dodał krótko: - Złośliwości bym zostawił na boku.

Szłapka o "kryptoaferze": Prezydent jak pisowski troll

Rzecznik rządu w mocnych słowach skomentował również postawę Karola Nawrockiego wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szłapka zasugerował, że prezydent blokował zmiany, mimo ostrzeżeń ze strony służb.

- Powiem szczerze, tutaj prezydent zachował się jak troll pisowski, zwykły pisowski troll, który próbuje się bronić, bo wie dokładnie, że ta afera obciąża jego otoczenie i całe Prawo i Sprawiedliwość w 100 procentach - stwierdził rzecznik rządu.

Dodał, że ABW przekazała prezydentowi notatkę w tej sprawie już w grudniu. - Determinacja pana prezydenta w obronie tej firmy (Zondacrypto - red.) i w blokowaniu uregulowania tego rynku jest warta tego, by każdy wyborca się jej przyjrzał - podsumował gość "Graffiti".

