NATO od 2021 roku organizuje latem coroczne szczyty. Według źródeł Reutera część państw naciska na zmniejszenie częstotliwości tych spotkań. "Posunięcie to mogłoby zapobiec potencjalnie napiętemu spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w ostatnim roku jego urzędowania" - podała agencja.

Trump nasilił narrację wymierzoną przeciwko NATO po tym, jak państwa Paktu Północnoatlantyckiego nie wzięły udziału w amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Państwa członkowskie obawiają się, że spotkania ze stroną amerykańską mogą zdestabilizować Sojusz.

Państwa NATO obawiają się spotkań z Donaldem Trumpem

Wariantem branym pod uwagę jest organizacja zgodnie z wcześniejszym planem tegorocznego szczytu w Ankarze, jednak szczyt w Albanii zaplanowany na 2027 roku miałby zostać przesunięty z lata na jesień. Z kolei w 2028 roku spotkanie liderów państw NATO miałoby się nie odbyć w ogóle.

Według źródeł agencji dyplomaci chęć uniknięcia konfrontacji ze stroną amerykańską nie jest jedyną motywacją wprowadzenia zmian. "Niektórzy dyplomaci i analitycy od dawna argumentują, że coroczne szczyty wywierają presję na spektakularne rezultaty, które odciągają uwagę od długoterminowego planowania" - podał Reuters.



Ostateczne decyzje w sprawie organizacji natowskich szczytów nie zapadły, a decydujący głos w tej kwestii będzie miał sekretarz generalny Mark Rutte.

Donald Trump wygraża NATO. Na stole zawieszenie członkostwa Hiszpanii

W piątek Reuters opublikował wewnętrzna korespondencję Pentagonu, w której członkowie amerykańskiej administracji rozważają wprowadzenie sankcji wobec członków NATO za brak zaangażowania w wojnę na Bliskim Wschodzie. Rozważane było m.in. zawieszenie członkostwa Hiszpanii.

Trump jeszcze przed rozpoczęciem drugiej kadencji na fotelu prezydenta USA podważał sens utrzymywania obecności USA w NATO. Przy okazji kolejnych konfrontacji - jak groźba siłowego zajęcia Grenlandii - prezydent USA wielokrotnie groził opuszczeniem Paktu Północnoatlantyckiego.

- Poważnie rozważam wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO - przekazał Trump w rozmowie z "The Telegraph" 1 kwietnia. Później wielokrotnie określał sojusz mianem "papierowego tygrysa".

Krytyka NATO ze strony USA nasiliła się po ataku na Iran, w którym nie wzięły udziału państwa NATO. Część z nich, jak Hiszpania i Włochy, odmówiły Amerykanom możliwości korzystania ze swoich baz, a nawet dostępu do swojej przestrzeni powietrznej.

