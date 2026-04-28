Strzelanina w Atenach. 89-latek otworzył ogień w dwóch miejscach
Jak podają greckie media, 89-letni mężczyzna otworzył ogień w centrum Aten. Do strzelaniny doszło w dwóch miejscach. Najpierw strzały padły w biurze ubezpieczeń społecznych, następnie w budynku sądu. Pięć osób zostało rannych - donosi CNN Greece.
Kilka osób zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył we wtorek ogień w dwóch miejscach w centrum Aten - poinformowały greckie władze. Policja poszukuje sprawcy.
Greckie media podały, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w biurze ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego pracownika. Ten sam człowiek jest podejrzewany o to, że następnie zaczął strzelać w budynku sądu.
Motywy działania sprawcy nie są obecnie znane. CNN Greece donosi, że łącznie napastnik ranił pięć osób. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce pierwszego ataku, udzielili rannemu mężczyźnie pomocy, ale uzbrojony napastnik uciekł z miejsca zdarzenia - podaje "The Washington Post".
ERT News przekazało, że mężczyzna po strzelaninie w budynku sądu miał rzucać koperty z dokumentami na podłogę, twierdząc, że to były powody jego działania.
