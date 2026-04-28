Kilka osób zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył we wtorek ogień w dwóch miejscach w centrum Aten - poinformowały greckie władze. Policja poszukuje sprawcy.

Greckie media podały, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w biurze ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego pracownika. Ten sam człowiek jest podejrzewany o to, że następnie zaczął strzelać w budynku sądu.

ZOBACZ: Strzelanina przy piramidach w Meksyku. Napastnik otworzył ogień do turystów

Motywy działania sprawcy nie są obecnie znane. CNN Greece donosi, że łącznie napastnik ranił pięć osób. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce pierwszego ataku, udzielili rannemu mężczyźnie pomocy, ale uzbrojony napastnik uciekł z miejsca zdarzenia - podaje "The Washington Post".

ERT News przekazało, że mężczyzna po strzelaninie w budynku sądu miał rzucać koperty z dokumentami na podłogę, twierdząc, że to były powody jego działania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni