Spięcie w "Debacie Gozdyry", prowadząca nie wytrzymała. "Robicie nagonkę"

Podczas dyskusji na temat problemów w publicznej służbie zdrowia, posłanka PiS Katarzyna Sójka wywołała temat ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek rano w kompleksie leśnym na terenie gminy Bukowsko. 58-letnia kobieta udała się tam wraz z synem w celu poszukiwania zrzutów poroża. Około godziny 10.30 mężczyzna otrzymał od matki telefon z informacją, że atakuje ją niedźwiedź. Służby ratunkowe zostały powiadomione niezwłocznie, jednak ze względu na rozległość obrażeń lekarz stwierdził zgon.

Gorąca dyskusja ws. ataku niedźwiedzia. "Pani wrzuciła do jednego worka"

- Tam zginęła kobieta która została zaatakowana przez niedźwiedzia, a minister Dorożała niedawno przeznaczył 16 milionów na ochronę tych niedźwiedzi - argumentowała polityk PiS.

- Pani wrzuciła do jednego worka wszystko. To nie jest tak, że niedźwiedź wszedł tej pani do kuchni i ją skonsumował - zauważyła prowadząca program.

Posłanka PiS pytała o to, kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię.

- Czy nie dochodziło do takich tragedii wcześniej? Pani mówi trochę tak, jakby nie była ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, jakby przez osiem lat PiS nie budował systemu zdrowia tak, że doprowadził do sytuacji, w której 90 proc. szpitali powiatowych jest zadłużonych - mówiła Magdalena Sroka z PSL.

- To co wprowadziliśmy, wszystko tniecie i limitujecie - ripostowała Sójka.

"Bardzo nie lubię manipulacji". Prowadząca "Debatę Gozdyry" po słowach posłanki PiS

Agnieszka Gozdyra wróciła do tematu dotyczącego niedawnej tragedii. Dziennikarka kilkukrotnie wzywała byłą minister do zakończenia wypowiedzi, co pozostawało bez reakcji nawet mimo poinformowania o możliwym chwilowym wyciszeniu mikrofonu.

- Bardzo nie lubię manipulacji, w których politycy wrzucają do jednego wątku ileś wątków, a potem mówią: Jeżeli niedźwiedzie ważniejsze, to rozmawiajmy. Pani wrzuciła ileś wątków, więc powiedzmy sobie jak było z niedźwiedziem, ponieważ nie stał on na środku wsi i nie atakował ludzi - mówiła.

- Państwo i Konfederacja od iluś dni robią nagonkę przeciwko gatunkom chronionym w internecie, twierdząc że trzeba z tym coś zrobić, dlatego że rząd chroni niedźwiedzie które zabijają ludzi. Myśliwi w ostatnich latach zabili 28 ludzi, państwo jakoś nie optują za tym, aby wprowadzić badania dla myśliwych - dodała Gozdyra.

- Przestańcie państwo urządzać nagonkę na gatunki chronione, zajmijcie się też państwo myśliwymi, którzy nie potrafią odróżnić dzika od człowieka, to jest problem - stwierdziła.

- Fajnie jest mówić tutaj, ze studia, natomiast ja byłam na Podkarpaciu i słyszałam od ludzi, jakie są zmiany i jak ludzie się zaczynają bać i jak zmieniają się trendy zachowania zwierząt - odpowiedziała Sójka.

Według posłanki, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powinna podjąć działania w tej sprawie.

- Kto ponosi odpowiedzialność? Bo uważam, że jakaś odpowiedzialność powinna być - podsumowała.

