W mediach społecznościowych Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej pojawił się komentarz rzecznika ukraińskiego MSZ Heorhija Tychyja dotyczący uwolnienia przez Polskę "rosyjskiego archeologa (Aleksandra) Butiagina, podejrzanego o wywóz dóbr kultury z okupowanego Krymu".

"Ukraina z przykrością dowiedziała się, że wbrew wcześniejszej, całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, obywatel Rosji, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie przestępstwa na terytorium Ukrainy - w szczególności wywóz dóbr kultury z Krymu - nie został jednak ekstradowany do Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

Polska wydała Rosjanina Białorusi. Ukraina zawiedziona

W wydanym komunikacie wskazano, że "oczywiste jest", że Moskwa "cynicznie wykorzysta ten polityczno-prawny epizod" w swojej propagandzie dotyczącej konieczności okupacji Krymu oraz osiedlania rosyjskich obywateli na zagarniętym Ukrainie terytorium.

"Ukraina konsekwentnie domaga się pociągnięcia do rzeczywistej odpowiedzialności prawnej wszystkich rosyjskich podmiotów, które działają na rzecz okupacji i wojny" - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ: "Padnę przed nim na kolana". Tak zareagowali rodzice Andrzeja Poczobuta

Jak wskazano w komentarzu, Ukraina będzie kontynuowała stosowanie odpowiednich mechanizmów prawnych zarówno wobec Aleksandra Butiagina jak i "w innych podobnych przypadkach", działając w jurysdykcji swoich partnerów.

Aleksander Butiagin wraca do domu. Miał być ekstradowany do Ukrainy

Rosyjski archeolog Aleksander Butiagin został zatrzymany przez polskie służby specjalne 4 grudnia ubiegłego roku. Mężczyzna podróżował z Holandii na Bałkany. W momencie zatrzymania przebywał w hotelu. Warszawski sąd podjął decyzję o areszcie Rosjanina do 1 czerwca 2026 r.

Prokuratura otrzymała wniosek o ekstradycję ze strony Ukrainy, a sąd wyraził na nią zgodę. Prawnicy Butiagina zapowiadali, że zwrócą się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Człowieka.

ZOBACZ: Nie tylko Andrzej Poczobut. Premier podał, kogo uwolnili Białorusini

Butiagin był pracownikiem muzeum Emitaż w Petersburgu. Ukraińska prokuratura wskazuje, że jest on odpowiedzialny za umyślne i nielegalne częściowe zniszczenie archeologicznego stanowiska "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Wykopaliska miał prowadzić bez odpowiednich pozwoleń. Straty sięgają - według strony ukraińskiej - 200 mln hrywien (prawie 16,5 mln zł).

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Wymiana więźniów na linii Białoruś-Polska

Podczas wymiany więźniów między Mińskiem a Warszawą, białoruskie władze uwolniły grupę obywateli różnych krajów, wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Poczobut i ks. Grzegorz Gaweł.

BelTA informuje, że negocjacje w sprawie uwolnienia dziennikarza rozpoczęły się we wrześniu 2025 roku. Jak dodano, "Alaksandr Łukaszenka osobiście uczestniczył w omawianiu szczegółów wymiany podczas kontaktów dwustronnych z sojusznikami".

ZOBACZ: Polscy politycy wskazują na Trumpa. Podziękowania po uwolnieniu Poczobuta

"W okresie zamkniętych negocjacji między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, ze względu na różne interesy, pojawiła się konieczność włączenia w proces służb specjalnych innych krajów. Ostatecznie uczestniczyły w nim organy specjalne siedmiu państw" - poinformowano.

"Dzięki wyważonej pozycji i nastawieniu stron na poszukiwanie wzajemnie korzystnych rozwiązań udało się przezwyciężyć różnice zdań i osiągnąć pozytywny rezultat" - dodano.

