Chińskie roboty humanoidalne mają początkowo odpowiadać za załadunek kontenerów oraz zamykanie zabezpieczających ich dźwigni. Ich prace odbywać mają się w ramach dwuletniego testu w ramach współpracy JAL oraz GMO AI & Robotics. Jeśli się sprawdzą, planowane jest ich wykorzystanie w kolejnych dziedzinach.

Linia lotnicza poinformowała, że ma nadzieję, że w przyszłości roboty będą mogły służyć do sprzątania kabin oraz obsługi sprzętu wsparcia naziemnego. Warto zaznaczyć, że już dziś na niektórych lotniskach Japonii służą w patrolach bezpieczeństwa oraz handlu detalicznym.

Japonia. Roboty humanoidalne przejmą obowiązki pracowników lotniska w Tokio

Prezes obsługi naziemnej JAL Yoshiteru Suzuk przekonywał, że wykorzystanie robotów humanoidalnych "przyniesie znaczące korzyści" pracownikom linii lotniczej. Wskazywał jednocześnie, że wciąż istnieją dziedziny, takie jak zarządzanie bezpieczeństwem, w których obowiązki mogą sprawować wyłącznie ludzie.

- Chociaż lotniska wydają się wysoce zautomatyzowane i ustandaryzowane, ich działalność ostatecznie wciąż w dużej mierze opiera się na pracy ludzkiej - przekonywał prezes GMO AI & Robotics, wskazując, że porty zmagają się z niedoborami pracowników.

JAL zatrudnia ok. 4 tys. pracowników, jednak w obliczu trwającego turystycznego boomu w Japonii, liczba ta nie jest wystarczająca, by zapewnić sprawną obsługę pasażerską.

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku do Japonii przybyło ponad siedem milionów zagranicznych turystów - wynika ze statystyk JTB Group odpowiadającej za największe biuro podróży w kraju. Wzrost turystyki wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracowników lotnisk - tych jednak brakuje.

Jak podaje BBC, Japonia mierzy się z malejącą liczbą obywateli w wieku produkcyjnym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni