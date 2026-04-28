"Radujmy się". Szef MSZ na gorąco po uwolnieniu Poczobuta

"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - podał we wtorek premier Donald Tusk, zamieszczając zdjęcie z opozycjonistą. Wcześniej białoruskie media państwowe poinformowały o wymianie więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5".

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej szef MSZ Radosław Sikorski. - Drodzy państwo, radujmy się. Mamy go. Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze, nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. Proszę państwa, to jest wspaniały dzień - powiedział Sikorski.

Jak przyznał szef MSZ, "to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego". - Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika - pana Coale'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Sikorski podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji. - Przede wszystkim członkom naszych służb specjalnych, ale także najwyższym władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ-u, którzy we współpracy z tymi instytucjami polskimi, amerykańskimi, a także kilku innych państw, skoordynowały swoje działania, że do tej wymiany więźniów mogło dzisiaj dojść - mówił.

Sikorski dodał, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem. - Ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. To dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi - zaznaczył.

Wicepremier mówił również, że "sprawy te są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce". Dodał: - Wydaję mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu.

- Jest to także dowód na to, że konsekwentne działania wspólnoty międzynarodowej, w tym wypadku pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, przynoszą rezultaty - dodał. Zaznaczył, że Polska będzie kontynuowała wspólny wysiłek na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Wicepremier nadmienił jednak, że konieczne są również postępy Białorusi na polu bezpieczeństwa Europy i Ukrainy. - Polska docenia działania USA na rzecz ograniczenia presji hybrydowej przeciwko UE z terenu Białorusi - stwierdził. Na koniec Sikorski dodał, iż Warszawa jest stale zainteresowana relacjami dobrosąsiedzkimi z "suwerenną, pokojową, rozwijającą się Białorusią".

Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że uwolnienie Poczobuta doprowadzi do nowego otwarcia w relacjach polsko-białoruskich, ale - jak zaznaczył - inicjatywa leży po stronie przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. - Nie chcę tutaj składać jakichś obietnic bez pokrycia, ponieważ taki "fałszywy świt" wstawał już wcześniej - stwierdził. Zaznaczył także, że w stosunkach tych w przeszłości były epizody "odwilży", w których na Białorusi nie było żadnych więźniów politycznych.

Sikorski podkreślił, że Poczobut, którego witał na granicy z Białorusią premier Tusk, jest obecnie wygłodniały i wycieńczony, ponieważ przebywał w bardzo surowym więzieniu przez pięć lat. Jego zdaniem jest on "symbolem oporu na Białorusi". - Andrzej Poczobut był uwięziony wyłącznie dlatego, że mówił prawdę - zaznaczył.

Przypomniał również, że Polska była zmuszona do budowy fortyfikacji na granicy z Białorusią ze względu na operacje przerzutu migrantów prowadzone przez rząd Łukaszenki. - Zawsze jesteśmy gotowi odpowiadać na pozytywne gesty, ale to Białoruś musi najpierw chcieć stać się członkiem europejskiej rodziny narodów - powiedział Sikorski.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Był przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.

