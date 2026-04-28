Po sobotniej próbie zamachu podczas gali korespondentów w Waszyngtonie po lewej i prawej stronie sceny politycznej w USA rodzą się teorie spiskowe dotyczące okoliczności tego zdarzenia - napisał w poniedziałek "Washington Post". Służby prowadzą dochodzenie w sprawie sobotniego zdarzenia, a podejrzanemu postawiono trzy zarzuty, w tym dotyczący próby zabicia prezydenta.

Nie pojawiły się jednak żadne dowody mające świadczyć o tym, by atak został zainscenizowany przez administrację - zaznaczył dziennik. - Każdy, kto sądzi, że prezydent Trump zainscenizował próby swojego zabójstwa, jest całkowitym idiotą - oświadczył przedstawiciel Białego Domu Davis Ingle.

Próba zamachu na Donalda Trumpa. Mnożą się teorie spiskowe

Sugestię wskazującą na to, że zainscenizowanie ataku nie jest wykluczone, zamieściła kongresmenka Jasmine Crockett. Wpis ukazał się około sześć godzin po strzelaninie. "Czy kiedykolwiek prezydent miał tyle zamachów na swoje życie?" - napisała Crockett w wątku na platformie Threads.

"Może to kwestia niedbałych przepisów dotyczących broni, może braku funduszy na opiekę psychiatryczną, a może to ściema... kto wie..." - dodała.

Jedna z popularnych konspiracyjnych wersji głosi, że Trump zainscenizował atak na tle spadającego poziomu poparcia przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Niektórzy utrzymują, że miało to rzekomo zwiększyć poparcie dla budowy sali balowej przy Białym Domu, co jest krytykowane przez część opinii publicznej.

Teorie spiskowe a wypowiedzi Trumpa. "Potrzebujemy sali balowej"

Wypowiedzi Trumpa w tej kwestii zdają się pogarszać sprawę. - Potrzebujemy sali balowej - powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu po strzelaninie. Około 10 godzin później posunął się jeszcze dalej w poście zamieszczonym na Truth Social, stwierdzając, że do strzelaniny "nigdy by nie doszło, gdyby w Białym Domu budowano ściśle tajną salę balową".

"To absolutnie szalone, że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że administracja Trumpa zorganizowałaby strzelaninę, by wywołać publiczne poparcie dla sali balowej" - napisał niezależny dziennikarz James Li w odpowiedzi na wpis prezydenta. Jak wskazał, takie słowa "wzmacniają przekonanie, że incydent został zaaranżowany".

Przerwane połączenie korespondentki. Dziennikarka dementuje

Niektórzy interpretowali nagranie z korespondentką Fox News z Białego Domu, której połączenie zostało przerwane na żywo, jako dowód na to, że stacja próbowała powstrzymać ją przed ujawnieniem inscenizacji incydentu. Dziennikarka - Aishah Hasnie - sprostowała tę historię we wpisie zamieszczonym na X. "Nasze połączenia były zrywane, bo w tej sali balowej prawie nie ma zasięgu" - napisała.

Wyznawcy teorii spiskowej dotyczącej zamachu pojawili się zarówno na prawicy popierającej Trumpa, jak i wśród zagorzałych krytyków prezydenta.

Z analizy postów w mediach społecznościowych i podkastów przeprowadzonej przez "The Washington Post" wynika, że około jedna piąta lewicowych i liberalnych influencerów oraz polityków, którzy opublikowali wpisy na temat próby ataku, użyła języka wpisującego się w teorie spiskowe.

Teorie spiskowe w USA. Eksperci: Sygnalizują spadek poparcia wśród MAGA

Gazeta zauważyła, że amerykańska polityka jest pełna teorii spiskowych dotyczących tzw. operacji pod fałszywą flagą, czyli zdarzeń, które miały zostać zaaranżowane, by służyć jakiemuś celowi politycznemu.

W ocenie ekspertów ds. dezinformacji takie sugestie na prawicy sygnalizują spadającą popularność Trumpa w środowisku MAGA (Make America Great Again - red.) oraz uwydatniają wrogość lewicy wobec prezydenta. Pokazują też naturalną potrzebę ludzi, aby zrozumieć sytuacje kryzysowe, gdy dostępnych jest niewiele wiarygodnych informacji w danej sprawie.

