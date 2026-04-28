- Wczoraj (w poniedziałek - red.) na Prezydium Sejmu zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia, w związku z zakłóceniem przez tych dwóch panów posłów porządku prowadzenia obrad - powiedział Włodzimierz Czarzasty w trakcie konferencji prasowej.

Awantura w Sejmie. Woś i Matecki z kontrowersyjnymi planszami

Jak nadmienił marszałek Sejmu, "była to jednomyślna decyzja prezydium" izby niższej parlamentu. Politycy PiS zostali ukarani trzymiesięczną karą w wysokości zabrania połowy uposażenia każdemu z nich przez wspomniany okres.

Postępowanie przeciwko posłom PiS to efekt wydarzeń z połowy kwietnia. Podczas jednego z posiedzeń Matecki i Woś weszli na mównicę z kontrowersyjnymi planszami uderzającymi w liderów obecnej większości rządzącej.

Na zachowanie Dariusza Mateckiego, który prezentował z mównicy planszę, natychmiast zareagował prowadzący obrady Czarzasty. - Panie pośle Matecki, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan prowadzenie obrad Sejmu - upomniał marszałek.

Czarzasty wykluczył Mateckiego i Wosia z obrad Sejmu

Gdy wezwania nie przyniosły skutku, wicemarszałek przeszedł do konkretnych kroków regulaminowych. - Na podstawie art. 175 ust. 3 Regulaminu Sejmu przywołuję pana, pośle Matecki do porządku - oświadczył.

Ostatecznie, uznając, że poseł PiS uniemożliwia dalszą pracę izby, Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu go z posiedzenia. Decyzji tej towarzyszyły głośne okrzyki "precz z komuną!", dobiegające z prawej strony sali plenarnej.

Chwilę później w podobny sposób ukarany został Michał Woś. Poseł pojawił się przy mównicy z kolejnym plakatem i mimo kilkukrotnych upomnień, również on został wykluczony z dalszej części obrad.

