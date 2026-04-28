Prezydent zapewnia na szczycie: Polska gotowa, by stać się "bramą północy"

- Strategicznym partnerem państw Trójmorza jest USA. Polska jest gotowa, by stać się "bramą północy" dla amerykańskiego gazu do całego regionu - powiedział we wtorek w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki, który przebywa obecnie z wizytą w Chorwacji, gdzie wziął udział w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku.

Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem i prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim polski prezydent zaznaczył, że należy rozpocząć dyskusję o stworzeniu mechanizmów finansowania infrastruktury wokół Banku Rozwoju Trójmorza. Przekazał, że był to jeden z tematów dyskusji i zapewnił, że będzie apelował, by rozpocząć debatę nad powołaniem takiego Banku.

Nawrocki przekonywał, że wspieranie Inicjatywy Trójmorza to strategiczna konieczność Polski i państw regionu. Dodał, że przed koniecznością wzmacniania tego formatu stawia nas także budowanie wschodniej flanki NATO. - Zarówno w kontekście militarnym, wojskowym, gospodarczym, ekonomicznym i rozwoju wielu zjawisk, które śledzimy w Unii Europejskiej - zaznaczył.

Szczyt Trójmorza. Prezydent Nawrocki: Polska gotowa, by stać się 'bramą północy'

Premier Chorwacji podkreślił, że 11. Szczyt Inicjatywy Trójmorza odbywa się w zupełnie innych warunkach geopolitycznych niż pierwszy szczyt, na którym był obecny. Jak zauważył, dziś kraje regionu mierzą się ze skutkami wojny na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. - Mimo to, kraje będące członkami Inicjatywy odnotowują stosunkowo silny rozwój gospodarczy - zaznaczył.

- Kraje regionu mają bardzo dynamiczny wzrost, stanowią jedną trzecią populacji Europy i dobrze się rozwijają - podkreślił Plenkovic. Dodał, że szczególnie ważna dla naszego regionu jest jego współpraca oraz silne więzi ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent Słowacji zaznaczył, że zjednoczenie i bliska współpraca krajów Inicjatywy Trójmorza owocuje mocną siatką połączeń kolejowych, drogowych i energetycznych, będących siłą tego regionu. Ocenił, że jest to "wspaniała inwestycja i warunek sine qua non, aby region mógł przetrwać w tych warunkach geopolitycznych". - Bez wysiłków Polski i Chorwacji ta inicjatywa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego” - podkreślił Pellegrini, dziękując przywódcom obu tych krajów.

Przywódcy Polski, Chorwacji i Słowacji pytani byli też przez dziennikarzy, czy mają wątpliwości co do lojalności Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników w NATO.

Prezydent RP przypomniał, że krytykował już wcześniej wypowiedź premiera Donalda Tuska dla "Financial Times". Szef polskiego rządu powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika, że czasami "ma pewne problemy" z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje.

- Myślę, że ani ja, ani ci uczestnicy inicjatywy Trójmorza, którzy dzisiaj się spotkali, nie mają najmniejszych wątpliwości, że Stany Zjednoczone są nie tylko formalnie strategicznym partnerem Polski i Inicjatywy Trójmorza, ale dla Polski są także najważniejszym sojusznikiem - ocenił Nawrocki.

"Polska jako reprezentant całego regionu". Prezydent na szczycie Trójmorza

Prezydent dodał, że nie rozumie narastającego w przestrzeni Polski i Europy "antyamerykanizmu", który - jak ocenił - wpływa niekorzystnie na relacje regionu ze Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem USA jest fundamentem Sojuszu Północnoatlantyckiego, współgwarantując bezpieczeństwo m.in. wschodniej flanki NATO. - Więc w moim uznaniu Europa ma szansę na rozwój, wówczas gdy relacje transatlantyckie są budowane w odpowiedzialności i w partnerstwie - dodał.

Nawrocki zwrócił też uwagę na obecność sekretarza USA ds. energii Chrisa Wrighta na szczycie w Chorwacji. - Powinniśmy dyskutować o tym, jak budować relacje transatlantyckie, a nie starać się przekonywać Polskę, Europę i świat, że art. 5. jest kwestionowany, czy że nie potrzebujemy silnego okrętu transatlantyckiego - dodał.

Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarovic podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.

Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich UE: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 r. grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw uczestniczących. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.

