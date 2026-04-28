Prezydent reaguje na uwolnienie Poczobuta: Dowiódł, jak mocna jest polskość

Polska

- Piękny fakt, który się dokonał. Andrzej Poczobut jest uwolniony. Człowiek, który dowiódł, jak mocna jest polskość, który płacił za to wysoką cenę. Witamy Andrzeja Poczobuta - powiedział Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił niezłomną postawę więźnia wobec reżimu Łukaszenki i zaprosił przeciwnika reżimu w Mińsku, aby odebrał swój Order Orła Białego.

Mężczyzna w garniturze otoczony przez mikrofony podczas wywiadu na tle morza.
Polsat News
Prezydent Karol Nawrocki skomentował informację o uwolnieniu z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta, podkreślając, że dziennikarz płacił za swoje przywiązanie do ojczyzny "wysoką cenę".

 

Podczas wystąpienia przypomniał również o najwyższym odznaczeniu państwowym, jakie zostało przyznane opozycjoniście. - Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja po odbiór orderu (...). - Piękny fakt, który się dokonał. Witamy Andrzeja Poczobuta - zadeklarował Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że droga do wolności dziennikarza była długa i skomplikowana, a przełom nastąpił jesienią ubiegłego roku. Według relacji Karola Nawrockiego, kluczowe okazało się wsparcie ze strony Waszyngtonu.

 

- Ten proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z prezydentem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku - ujawnił Nawrocki, dodając, iż osobiście zwracał się do amerykańskiego przywódcy z prośbą, aby ten "nie zapomniał o uwięzionym Polaku".

O uwolnieniu Poczobuta poinformował również ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem prezydenta USA i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale'a Andrzej Poczobut jest teraz wolny od uwięzienia na Białorusi i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę" - przekazał Rose. 

- Drodzy państwo, radujmy się. Mamy go. Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze, nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy - powiedział wicepremier Radosław Sikorski

 

Andrzej Poczobut, dziennikarz i jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, przebywał w niewoli reżimu Alaksandra Łukaszenki od marca 2021 roku.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Karol Płatek / kp/wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANDRZEJ POCZOBUTBIAŁORUŚKAROL NAWROCKIORDER ORŁA BIAŁEGOPOLSKAPREZYDENT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

