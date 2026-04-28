- Rozumiem, że premier Donald Tusk próbuje wokół tej sprawy realizować nieco własnej polityki komunikacyjnej - mówił Marcin Przydacz, pytany o wpis szefa rządu, który wskazał w mediach społecznościowych, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta to wynik "świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół".

Minister wskazał, że ma "wiele zastrzeżeń do funkcjonowania w tej sprawie" oraz zachowania Donalda Tuska w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Marcin Przydacz o "lekcji" dla Donalda Tuska. Wskazał na Stany Zjednoczone

- To jest człowiek, który w pierwszej kolejności bardzo ostro, w niewybrednych słowach często krytykuje stronę amerykańską, ale kiedy trzeba pokazać sukces dyplomacji amerykańskiej, to znajduje odpowiednie kroki, żeby się pojawić i postarać się pokazać wokół tej sprawy - mówił o premierze Marcin Przydacz.

Wskazywał, że od momentu zatrzymania Andrzeja Poczobuta "czyniliśmy wszelkie możliwe działania" w celu uwolnienia dziennikarza. - Dopiero twardy nacisk amerykański i zaangażowanie najwyższych czynników władzy doprowadziło do przełomu w tej sprawie, z tego się należy cieszyć - mówił minister.

- Mam nadzieję, że Donald Tusk wyciągnie też z tego odpowiednią lekcję i uszanuje ten fakt, że bez Amerykanów najpewniej by się to w takiej formule nie wydarzyło, i że warto za to podziękować Waszyngtonowi - stwierdził Przydacz.

Dodał, że "chyba nie musi" nikogo informować o tym, kto przekonał Donalda Trumpa do tego, żeby "się w to zaangażował". - Donald Tusk raczej ma wątłe kontakty z Trumpem. Ta rozmowa rzeczywiście odbyła się w Białym Domu 3 września - powiedział minister, wskazując wyraźnie, że temat uwolnienia Poczobuta został poruszony przez Karola Nawrockiego podczas jego wizyty w Waszyngtonie.

Andrzej Poczobut na wolności. Donald Tusk: Witaj w polskim domu, przyjacielu

BelTA informuje, że negocjacje w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta rozpoczęły się we wrześniu 2025 roku. Jak dodano, "Alaksandr Łukaszenka osobiście uczestniczył w omawianiu szczegółów wymiany podczas kontaktów dwustronnych z sojusznikami".

"W okresie zamkniętych negocjacji między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, ze względu na różne interesy, pojawiła się konieczność włączenia w proces służb specjalnych innych krajów. Ostatecznie uczestniczyły w nim organy specjalne siedmiu państw" - poinformowano.

"Dzięki wyważonej pozycji i nastawieniu stron na poszukiwanie wzajemnie korzystnych rozwiązań udało się przezwyciężyć różnice zdań i osiągnąć pozytywny rezultat" - dodano.

W efekcie białoruskie władze uwolniły dziesięciu obywateli różnych krajów, wśród których znalazł się Andrzej Poczobut.

Informację o uwolnieniu potwierdził Donald Tusk, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z dziennikarzem. "Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał.

Premier stwierdził też, że wtorkowe wydarzenia stanowią "finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji". "Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym" - podsumował szef rządu.

