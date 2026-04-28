Do kontrowersji wokół wypowiedzi Kimmela doszło w ubiegły czwartek, trzy dni przed trzecią próbą zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa. Podczas monologu w programie "Jimmy Kimmel Live!" prezenter zażartował, że Melania Trump "promienieje jak przyszła wdowa".

Z kolei w sobotę uzbrojony napastnik oddał strzały, próbując dostać się na galę Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA) z udziałem m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa. Według p.o. prokuratora generalnego Todda Blanche'a napastnik prawdopodobnie zamierzał zabić członków administracji Trumpa i samego prezydenta. Mężczyzna został obezwładniony; obrażeń doznał funkcjonariusz Secret Service, a Trump i inni politycy zostali bezpiecznie ewakuowani.

Słowa Kimmela wywołały ostrą krytykę w Waszyngtonie. W poniedziałek Trump wezwał stację ABC do zwolnienia komika, a Melania Trump nazwała jego wypowiedź "nienawistną i brutalną".

"Tacy ludzie jak Kimmel nie powinni mieć możliwości wchodzenia do naszych domów każdego wieczoru i siania nienawiści" - napisała pierwsza dama na platformie X. "Będąc tchórzem, Kimmel chowa się za ABC, bo wie, że nadawca będzie go nadal bronić" - dodała. Wypowiedź tę media odebrały jako sygnał wzywający do zwolnienia prezentera jednego z najpopularniejszych talk-show w USA.

USA. Jimmy Kimmel w ogniu krytyki. Zażartował na temat Melanii Trump

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła komentarze komika jako "kompletnie obłąkane" i dodała, że takie słowa mogą "zachęcać szalone osoby" do stosowania przemocy.

W obronie swojego żartu Kimmel powiedział podczas poniedziałkowego monologu, że jego słowa były "bardzo łagodnym żartem na temat tego, że on (Donald Trump - red.) ma prawie 80 lat, a ona (Melania Trump - red.) jest młodsza" od samego komika.

- To nie było w żadnej mierze wezwaniem do zamachu i oni o tym wiedzą. Ja od wielu lat głośno wypowiadam się przeciwko przemocy z użyciem broni palnej" - zapewnił.

Kimmel i jego program nie po raz pierwszy znaleźli się w ogniu krytyki ze strony prezydenta Trumpa. We wrześniu ubiegłego roku "Jimmy Kimmel Live!" został tymczasowo zdjęty z anteny po żarcie związanym z zabójstwem działacza MAGA Charliego Kirka. Kimmel powiedział wówczas, że zwolennicy Trumpa robią wszystko, co w ich mocy, by zyskać polityczne punkty na zabójstwie Kirka, a żal prezydenta po śmierci aktywisty jest na miarę "żałoby czterolatka po złotej rybce".

