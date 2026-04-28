Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został we wtorek zwolniony z więzienia – poinformował premier Donald Tusk.

Białoruskie media podały, że doszło do tego w ramach wymiany więźniów w formule "pięciu za pięciu" na przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

"Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników"

Polskie MSZ poinformowało we wtorek, że dzień wcześniej doszło do spotkania szef polskiego MSZ Radosława Sikorskiego ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale'em.

Coale wyjaśnił w mediach społecznościowych, że wraz z zespołem pomógł doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian. Podkreślił, że było to możliwe dzięki przywództwu prezydenta USA Donalda Trumpa, asystenta sekretarza stanu USA ds. Europy Wschodniej Christophera W. Smitha oraz Departamentu Stanu USA.

Dodał, że przy uwolnieniu współpracował z zaufanymi partnerami. Podziękował Polsce, Mołdawii i Rumunii za "nieocenione wsparcie", a przywódcy Białorusi Alaksandrowi Łukaszence - za "zaangażowanie w konstruktywną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi".

"Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez specjalnego wysłannika ds. Białorusi Johna Coale’a Andrzej Poczobut jest teraz wolny i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę" - skomentował z kolei ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię z nami, aby zapewnić jego uwolnienie. Doceniamy niezwykłą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy" - dodał.

W kolejnym wpisie ambasador zwrócił uwagę na zaangażowanie w całą sprawę prezydenta Karola Nawrockiego. "Głęboka wdzięczność dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego, specjalnego wysłannika USA Johna Coale’a i zwłaszcza prezydenta Donalda Trumpa, którego zaangażowanie i determinacja w spełnieniu obietnicy złożonej Karolowi Nawrockiemu, by uwolnić Andrzeja Poczobuta z więzienia na Białorusi, uczyniły dzisiejszy dzień możliwym" - przekazał.

"Ogromne podziękowania także dla Radosława Sikorskiego i Christophera Welby Smith'a. Witaj w domu Andrzej Poczobut" - dodał.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Polscy politycy dziękują Trumpowi

Za pomoc w uwolnieniu Poczobuta podziękował Amerykanom minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Bezcenne było uściskać Andrzeja Poczobuta w pierwszych chwilach jego wolności na polskiej ziemi! Jego uwolnienie i czterech innych osób (w tym jeszcze 2 Polaków) z białoruskich i rosyjskich więzień i przekazanie ich do Polski to wielka praca ABW, AW, MSZ, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej na rzecz dzisiejszej wymiany na granicy polsko-białoruskiej" - napisał w serwisie X.

"Nie byłoby tej wymiany bez naszych amerykańskich przyjaciół. Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi i wspaniałej ekipie ze służb amerykańskich i Departamentu Stanu! Dziękuję naszym rumuńskim i mołdawskim partnerom za skuteczną współpracę! Rzeczpospolita Polska nigdy nie zostawia swoich ludzi!" - podkreślił Siemoniak.

Na kluczową rolę prezydenta USA zwrócił również uwagę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który stwierdził, że uwolnienie Poczobuta "to wspaniała wiadomość".

"Uwolniony przez Amerykanów na skutek decyzji prezydenta D. Trumpa po rozmowie z prezydentem K. Nawrockim w Białym Domu. Wiele zabiegów, ale finalnie sprawa została pomyślnie zakończona" - przekazał.

Wcześniej na uwolnienie Andrzeja Poczobuta zareagował Karol Nawrocki. Prezydent zaznaczył, że droga do wolności dziennikarza była długa i skomplikowana, a przełom nastąpił jesienią ubiegłego roku. Według relacji Karola Nawrockiego, kluczowe okazało się wsparcie ze strony Waszyngtonu.

- Ten proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z prezydentem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku - ujawnił Nawrocki, dodając, iż osobiście zwracał się do amerykańskiego przywódcy z prośbą, aby ten "nie zapomniał o uwięzionym Polaku".

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

