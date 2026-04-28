Pogrzeb Łukasza Litewki. Możliwy udział prezydenta i premiera

W środę o godz. 13:30 w Sosnowcu odbędą się uroczystości pogrzebowe posła Lewicy Łukasza Litewki. Będą miały charakter państwowy, a ich organizatorem jest Kancelaria Sejmu. - Przewidywany jest - ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie - udział pana prezydenta, udział pana premiera - powiedział marszałek izby niższej Włodzimierz Czarzasty.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb Łukasza Litewki. Sejm uczcił minutą ciszy posła Lewicy Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania zostały przeniesione ze środy na wtorek, a każdy z posłów który chce wziął udział w pogrzebie Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powróci do Warszawy. - Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało - zaznaczył. ZOBACZ: Łukasz Litewka odznaczony. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował Sejm we wtorek uczcił pamięć o tragicznie zmarłym pośle minutą ciszy. - Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość, za pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek, uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy - powiedział poruszony Czarzasty.

