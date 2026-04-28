"W jutrzejszym pogrzebie śp. Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła na Sejm, weźmie udział Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Małżonką Martą Nawrocką" - czytamy we wpisie Rafała Leśkiewicza opublikowanym w serwisie X.

Jak dodał rzecznik, parze prezydenckiej towarzyszyć będzie również podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Mateusz Kotecki.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Karol Nawrocki deklaruje obecność

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się w jego rodzinnym Sosnowcu w środę o godz. 13.30. Organizatorem pogrzebu jest Kancelaria Sejmu. O tym, że prawdopodobnie weźmie w nim udział Karol Nawrocki informował wcześniej marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaznaczył również, że być może na uroczystości stawi się także premier Donald Tusk.

Lider Lewicy wskazał też, że każdy z posłów, który zechce wziąć udział w pogrzebie otrzyma pomoc w dotarciu do Sosnowca i w powrocie do Warszawy. Zaznaczył jednocześnie, że w środę odbędzie się posiedzenie Sejmu, choć wszystkie głosowania przewidziane w tym dniu przeniesione zostały na wtorek.

Tego dnia uczczono również na sali plenarnej pamięć zmarłego. Włodzimierz Czarzasty zarządził minutę ciszy, a część obecnych odmówiła modlitwę Wieczny odpoczynek. - Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość, za pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek - mówił marszałek.

Łukasz Litewka nie żyje. 36-letni poseł Lewicy zginął w wypadku

Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek, jadąc na rowerze leśną drogą w Dąbrowie Górniczej. Poseł został potrącony przez samochód Mitsubishi Colt, którym poruszał się 57-letni kierowca. Podejrzany został zatrzymany i aresztowany. Dzięki wpłacie kaucji w wysokości 40 tys. zł został we wtorek zwolniony z aresztu.

Prokuratura zarzuca mężczyźnie nieumyślne naruszenie zasady poruszania się w ruchu drogowym i nieumyślne spowodowanie śmierci posła. Grozi mu kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Po wyjściu z aresztu 57-latek objęty został dozorem policyjnym i obowiązkiem pozostania na terytorium Polski.

Bezpośrednią przyczyną śmierci Łukasza Litewki było - według informacji prokuratury po przeprowadzonej sekcji zwłok - masywny krwotok, który wynikał z rozległych obrażeń kończyny dolnej. Jak informował w rozmowie z Interią prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, "na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii".

Poseł miał 36 lat.

