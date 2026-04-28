Im bliżej majówki, tym lepsze pojawiają się prognozy na pierwsze dni kolejnego miesiąca. Coraz więcej wskazuje na to, że nastąpi wówczas prawdziwe uderzenie lata, które nasili się w połowie długiego weekendu - wynika z najnowszych wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdziwie letnie temperatury utrzymają się jeszcze po majówce.

Majówka 2026. Poważne zmiany od pierwszego dnia

Ochłodzenie, które nastąpiło w Polsce na początku tygodnia, jeszcze nie ustąpi. Niemal do końca tygodnia za dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni ciepła. Wszystko zmieni się dokładnie na styku kwietnia z majem. Od pierwszego dnia nowego miesiąca poczujemy nadchodzącą z zachodu falę ciepła.

Zmiana nastąpi bardzo szybko. Jeszcze w czwartek w najcieplejszych regionach kraju, czyli na zachodzie i miejscami na północy będzie do 16-17 st. C, a na Suwalszczyźnie, w rejonie Helu czy na terenach podgórskich nie więcej niż 8 st. C. W dodatku na wschodzie może popadać słaby deszcz.

Następny dzień będzie wyglądać znacznie lepiej. 1 maja zrobi się bardzo pogodnie i nigdzie nie powinno padać. Od zachodu nasz kraj ogarnie fala ciepła - w tym rejonie będzie do 22 st. C.

WXCHARTS Pogoda na 1 maja zapowiada się najlepiej na zachodzie

W całej Polsce zapanują dwucyfrowe temperatury i nawet nad samym morzem będzie można liczyć na 10-12 st. C, a na Podkarpaciu i Roztoczu do 13-14. To będzie dopiero początek większych zmian w pogodzie. Dalsza część długiego weekendu zapowiada się jeszcze lepiej, a aura bardziej niż z wiosną może się kojarzyć ze środkiem lata.

Pogoda na majówkę. Takie wartości na termometrach pojawiają się w lipcu

Sobota będzie jeszcze lepsza od pierwszego dnia majówki i tym razem masa ciepłego powietrza dotrze jeszcze dalej, do regionów leżących bardziej w centrum i na wschodzie.

2 maja nawet na terenach podgórskich Karpat i na Helu będzie 16-17 st. C, a w reszcie kraju osiągnie lub przekroczy barierę 20 stopni. Na zachodzie synoptycy spodziewają się około 25 st. C.

WXCHARTS 2 maja będzie wyraźnie cieplejszy w całej Polsce

Pogoda w całej Polsce będzie bardzo przyjemna i słoneczna, z symbolicznym zachmurzeniem. Nieco więcej chmur może się pojawić na wschodzie, jednak nawet tam będzie sucho.

Majówka powinna być przyjemna do samego końca, choć pod koniec długiego weekendu może się zrobić bardziej pochmurnie. 3 maja na północy i północnym zachodzie niebo zasnują chmury, z których na Wybrzeżu może przelotnie popadać.

IMGW Ocieplenie nadejdzie do Polski na samym początku nowego miesiąca. Cieplej będzie od 1 maja

Nie będą to zbyt dokuczliwe zjawiska, tym bardziej że wiele wynagrodzą bardzo wysokie jak na tę porę roku, nawet letnie temperatury. Miejscami będzie wręcz gorąco: w zachodniej Polsce i miejscami na północy może być około 25-26 st. C i niewykluczone, że lokalnie mogą się pojawić wartości na poziomie nawet 28 st. C.

WXCHARTS Fala ciepła utrzyma się przez całą majówkę i 3 maja na zachodzie może być tylko kilka stopni poniżej progu upału

Przez całą majówkę wiatr będzie słaby lub umiarkowany, więc nie obniży temperatury odczuwalnej. Oznacza to, że przeważnie będziemy mogli się bez przeszkód delektować bardzo przyjemną pogodą. Na samym długim weekendzie uderzenie ciepła się nie skończy. Z dostępnych obecnie prognoz wynika, że większość pierwszego tygodnia maja będzie bardziej letnia niż wiosenna.

Pogoda na majówkę gorąca, potem też sporo lata. Ocieplenie się utrzyma

Fala ciepła prędko nie opadnie i poniedziałek po długim weekendzie również zapowiada się gorąco. Możliwe, że w całym kraju temperatury przekroczą 20 st. C, a na zachodzie cały czas mogą osiągać około 26 st. C, a miejscami może nawet nieco więcej. Pewną ulgę od gorąca przyniosą przelotne opady deszczu i lokalne burze, które wrócą na północy, zachodzie i w centrum.

IMGW Przez większość majówki będzie nie tylko bardzo ciepło, ale też sucho, z niewielką ilością deszczu

Kilka kolejnych dni również będzie bardzo ciepłych i bardzo możliwe, że do pierwszej środy maja w wielu miejscach będzie sporo ponad 20 st. C.

WXCHARTS Kolejne apogeum ciepła przypadnie na okres niedługo po majówce. Z czasem jednak do Polski wrócą silniejsze deszcze i wiosenne burze

Jednocześnie jednak trzeba się liczyć z kolejnymi opadami deszczu i możliwymi lokalnymi burzami - początkowo głównie na północnym zachodzie, a z czasem również w innych rejonach.

Ta fala gorąca może opaść pod koniec pierwszego tygodnia maja. Możliwe, że od pierwszego majowego czwartku zrobi się chłodniej, choć wówczas na wschodzie będzie jeszcze nieco powyżej 20 st. C. W tym samym okresie zrobi się też bardziej deszczowo w wielu miejscach.

