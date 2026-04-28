Pogoda szykuje dużą zmianę na majówkę. Nastąpi praktycznie z dnia na dzień
Takie wartości zwykle na termometrach pojawiają się w lipcu, więc czeka nas spora niespodzianka. Wygląda na to, że tegoroczna majówka będzie nie tyle ciepła, co wręcz gorąca. Miejscami w długi weekend temperatury przekroczą 25 st. C. Fala ciepła prędko nie opadnie, choć z czasem do Polski wrócą opady deszczu, a być może również wiosenne burze.
- Majówka 2026 przyniesie "uderzenie lata" z temperaturami sięgającymi 25-28 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie kraju
- Ocieplenie rozpocznie się 1 maja i utrzyma przez większą część pierwszego tygodnia maja
- Po długim weekendzie spodziewane są dalsze wysokie temperatury, przekraczające 20 stopni, jednak potem warunki się zepsują
- Pod koniec pierwszego tygodnia maja prognozowane jest stopniowe ochłodzenie i powrót bardziej deszczowej pogody
Im bliżej majówki, tym lepsze pojawiają się prognozy na pierwsze dni kolejnego miesiąca. Coraz więcej wskazuje na to, że nastąpi wówczas prawdziwe uderzenie lata, które nasili się w połowie długiego weekendu - wynika z najnowszych wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdziwie letnie temperatury utrzymają się jeszcze po majówce.
Majówka 2026. Poważne zmiany od pierwszego dnia
Ochłodzenie, które nastąpiło w Polsce na początku tygodnia, jeszcze nie ustąpi. Niemal do końca tygodnia za dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni ciepła. Wszystko zmieni się dokładnie na styku kwietnia z majem. Od pierwszego dnia nowego miesiąca poczujemy nadchodzącą z zachodu falę ciepła.
Zmiana nastąpi bardzo szybko. Jeszcze w czwartek w najcieplejszych regionach kraju, czyli na zachodzie i miejscami na północy będzie do 16-17 st. C, a na Suwalszczyźnie, w rejonie Helu czy na terenach podgórskich nie więcej niż 8 st. C. W dodatku na wschodzie może popadać słaby deszcz.
Następny dzień będzie wyglądać znacznie lepiej. 1 maja zrobi się bardzo pogodnie i nigdzie nie powinno padać. Od zachodu nasz kraj ogarnie fala ciepła - w tym rejonie będzie do 22 st. C.
W całej Polsce zapanują dwucyfrowe temperatury i nawet nad samym morzem będzie można liczyć na 10-12 st. C, a na Podkarpaciu i Roztoczu do 13-14. To będzie dopiero początek większych zmian w pogodzie. Dalsza część długiego weekendu zapowiada się jeszcze lepiej, a aura bardziej niż z wiosną może się kojarzyć ze środkiem lata.
Pogoda na majówkę. Takie wartości na termometrach pojawiają się w lipcu
Sobota będzie jeszcze lepsza od pierwszego dnia majówki i tym razem masa ciepłego powietrza dotrze jeszcze dalej, do regionów leżących bardziej w centrum i na wschodzie.
2 maja nawet na terenach podgórskich Karpat i na Helu będzie 16-17 st. C, a w reszcie kraju osiągnie lub przekroczy barierę 20 stopni. Na zachodzie synoptycy spodziewają się około 25 st. C.
Pogoda w całej Polsce będzie bardzo przyjemna i słoneczna, z symbolicznym zachmurzeniem. Nieco więcej chmur może się pojawić na wschodzie, jednak nawet tam będzie sucho.
Majówka powinna być przyjemna do samego końca, choć pod koniec długiego weekendu może się zrobić bardziej pochmurnie. 3 maja na północy i północnym zachodzie niebo zasnują chmury, z których na Wybrzeżu może przelotnie popadać.
Nie będą to zbyt dokuczliwe zjawiska, tym bardziej że wiele wynagrodzą bardzo wysokie jak na tę porę roku, nawet letnie temperatury. Miejscami będzie wręcz gorąco: w zachodniej Polsce i miejscami na północy może być około 25-26 st. C i niewykluczone, że lokalnie mogą się pojawić wartości na poziomie nawet 28 st. C.
Przez całą majówkę wiatr będzie słaby lub umiarkowany, więc nie obniży temperatury odczuwalnej. Oznacza to, że przeważnie będziemy mogli się bez przeszkód delektować bardzo przyjemną pogodą. Na samym długim weekendzie uderzenie ciepła się nie skończy. Z dostępnych obecnie prognoz wynika, że większość pierwszego tygodnia maja będzie bardziej letnia niż wiosenna.
Pogoda na majówkę gorąca, potem też sporo lata. Ocieplenie się utrzyma
Fala ciepła prędko nie opadnie i poniedziałek po długim weekendzie również zapowiada się gorąco. Możliwe, że w całym kraju temperatury przekroczą 20 st. C, a na zachodzie cały czas mogą osiągać około 26 st. C, a miejscami może nawet nieco więcej. Pewną ulgę od gorąca przyniosą przelotne opady deszczu i lokalne burze, które wrócą na północy, zachodzie i w centrum.
Kilka kolejnych dni również będzie bardzo ciepłych i bardzo możliwe, że do pierwszej środy maja w wielu miejscach będzie sporo ponad 20 st. C.
Jednocześnie jednak trzeba się liczyć z kolejnymi opadami deszczu i możliwymi lokalnymi burzami - początkowo głównie na północnym zachodzie, a z czasem również w innych rejonach.
Ta fala gorąca może opaść pod koniec pierwszego tygodnia maja. Możliwe, że od pierwszego majowego czwartku zrobi się chłodniej, choć wówczas na wschodzie będzie jeszcze nieco powyżej 20 st. C. W tym samym okresie zrobi się też bardziej deszczowo w wielu miejscach.
