Poczobut kontra Łukaszenka. Za co dziennikarza skazał reżim?

Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku. razem z innymi członkami organizacji polskich na Białorusi. Spotkało się to z międzynarodowym protestem, działania reżimu Łukaszenki potępił m.in. Josep Borrell, ówczesny szef europejskiej dyplomacji.

W lutym 2023 r. Andrzej Poczobut został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w związku z dwoma zarzutami. Pierwszy z nich dotyczył "wzywania do podjęcia działań mających na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Republiki Białorusi", a drugi "podżegania do wrogości lub niezgody".

Bezpośrednim pretekstem do skazania Poczobuta były dla białoruskiego sądu jego artykułu dotyczącego napaści Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. opublikowanego w "Gazecie Wyborczej". Dziennikarz skrytykował w nim stłumienie protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki w sierpniu 2020 r. Na wyrok wpłynęła także publikacja przez Poczobuta artykułu o Anatolu Radziwoniku, ps. „Olech”, żołnierzu Armii Krajowej.

Andrzej Poczobut urodził się w 1973 roku we wsi Brzostowica Wielka. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Grodnie, następnie prowadził zajęcia na tamtejszej politechnice. W 2002 roku rozpoczął działalność publicystyczną i zaangażował się społecznie, wcześniej, jeszcze w latach 90. działał w ramach Związku Polaków na Białorusi.

Od 2006 roku był korespondentem "Gazety Wyborczej" na Białorusi, swoje artykuły publikował także na blogu. W związku z krytycznymi ocenami białoruskiego reżimu w 2011 r. spotkał się z pierwszymi represjami. Prokurator postawił mu zarzut znieważenia prezydenta Białorusi, służby zatrzymały go w drodze na spotkanie z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego. Został skazany na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za użycie wobec Łukaszenki określenia "dyktator".

Kolejny wyrok zapadł rok później, ponownie w sprawie znieważenia Alaksandra Łukaszenki. Poczobut stwierdził w jednej z wypowiedzi, że Łukaszenka mógł wpływać na śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w mińskim metro w kwietniu 2011 roku. Skończyło się wówczas na zakazie opuszczania kraju, następnie postępowanie umorzono. Pozostawał aktywnym publicystą i działaczem zaangażowanym w działalność białoruskich środowisk dysydenckich do aresztowania w 2021 r.

W trakcie pobytu w więzieniu otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. W listopadzie 2025 r. prezydent Karol Nawrocki uhonorował Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Polskiego za "niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Tego samego roku otrzymał Nagrodę Sacharowa przyznawaną przez Parament Europejski.

