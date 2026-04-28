- Jest ogromne szczęście i radość - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Stanisław Poczobut, ojciec uwolnionego Andrzeja. - Jesteśmy roztrzęsieni. Żona siedzi obok mnie, płacze ze wzruszenia, nie mogę jej uspokoić - dodał.

Stanisław Poczobut powiedział, że odczuwa tak wielkie emocje, że trudno mu mówić. - Nie znajduję słów, by oddać to, co czuję. To jak grom z jasnego nieba, czekaliśmy przecież tyle lat - zaznaczył.



- Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o Andrzeju i otaczali go modlitwą - powiedział ojciec Andrzeja Poczobuta. - Dziękujemy Polsce. Jestem z Andrzeja bardzo dumny. Kiedy go zobaczę, padnę przed nim na kolana i ucałuję go w rękę - przekazał.

Więzień Łukaszenki. Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona "rehabilitacji nazizmu".

ZOBACZ: Prezydencki minister o "lekcji" dla Donalda Tuska. W tle uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

