"Padnę przed nim na kolana". Tak zareagowali rodzice Andrzeja Poczobuta
- Jesteśmy roztrzęsieni. Żona siedzi obok mnie, płacze ze wzruszenia, nie mogę jej uspokoić - powiedział ojciec uwolnionego Andrzeja Poczobuta, pan Stanisław. Podkreślił, że nie znajduje słów, by opisać, co czuje. - Kiedy go zobaczę, padnę przed nim na kolana i ucałuję go w rękę - dodał. We wtorek doszło do wymiany więźniów z Białorusią. Reżim Łukaszenki wypuścił m. in. Andrzeja Poczobuta.
- Jest ogromne szczęście i radość - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Stanisław Poczobut, ojciec uwolnionego Andrzeja.
Stanisław Poczobut powiedział, że odczuwa tak wielkie emocje, że trudno mu mówić. - Nie znajduję słów, by oddać to, co czuję. To jak grom z jasnego nieba, czekaliśmy przecież tyle lat - zaznaczył.
- Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o Andrzeju i otaczali go modlitwą - powiedział ojciec Andrzeja Poczobuta. - Dziękujemy Polsce. Jestem z Andrzeja bardzo dumny. Kiedy go zobaczę, padnę przed nim na kolana i ucałuję go w rękę - przekazał.
Więzień Łukaszenki. Kim jest Andrzej Poczobut?
Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.
25 marca 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona "rehabilitacji nazizmu".
Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.
Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.
