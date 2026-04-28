Odra rozprzestrzenia się w Azji. Tajwan wprowadza ostrzeżenia dla podróżnych

Tajwan wprowadza 1. poziom ostrzeżeń dla podróżujących do Japonii w związku z przypadkiem odry stwierdzonej u mężczyzny, który powrócił z wizyty w kraju kwitnącej wiśni. Państwo zmaga się w ostatnim czasie ze wzrostem aktywności choroby. W połowie kwietnia stwierdzono tam jej 299 przypadków.

Wnętrze lotniska z tablicami kierunkowymi i podróżnymi
Meutnake Ah ManHO/Wikimedia Commons
We wtorek Centra Prewencji Chorób (CDC) na Tajwanie ogłosiły pierwszy od siedmiu lat przypadek zakażenia się odrą przez obywatela Tajwanu podczas pobytu w Japonii. Mężczyzna w wieku ok. 30 lat przebywał w kwietniu w Nagoji na południu kraju. Po powrocie do domu skarżył się na gorączkę i kaszel.

 

20 kwietnia do dotychczasowych objawów doszła wysypka. Wkrótce zdiagnozowano u niego odrę. W związku z sytuacją, władze wprowadziły stan alarmowy 1. stopnia dla podróżujących do Japonii. Nie jest on wyjątkowo restrykcyjny, ale zobowiązuje osoby odwiedzające kraj do obserwacji i zachowania standardowych środków zapobiegawczych.

CDC poinformowały, że zidentyfikowano 274 osoby, z którymi od czasu powrotu do Tajwanu miał kontakt chory. Wszystkie poddane zostaną obserwacji co najmniej do 12 maja. Dyrektor generalny instytucji Lo Yi-chun wskazał, że ogłoszenie stanu alarmowego wynika również z faktu wzrostu aktywności odry w Japonii.

 

Zakażenia w sąsiednim kraju są wprawdzie sporadyczne i skupiają się w małych ogniskach, jednak do 15 kwietnia stwierdzono ich już 299. Najwięcej chorych odnotowano w Tokio, Kanagawie, Kagoshimie, Aichi, Chibie i Saitamie.

 

Oprócz Japonii alertami 1. stopnia objęte zostały także m.in. Malezja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Na Tajwanie obowiązują obecnie także podwyższone alerty - 2. stopnia. Dotyczą osób podróżujących do Bangladeszu, Indonezji, Gwatemali, Meksyku, Wietnamu i Indii. W tym przypadku CDC zaleca zaostrzone środki ostrożności.

 

Zastępca dyrektora Centrum Wywiadu Epidemicznego CDC poinformował, że na Tajwanie odnotowano w tym roku dziewięć przypadków odry, z czego większość u osób, które niedawno wróciły z zagranicy - Wietnamu, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Indii, Indonezji i Kirgistanu.

Azjatycki kraj mierzy się z epidemią odry. Co najmniej 190 zgonów

Z epidemią odry mierzy się w kwietniu również Bangladesz. W kraju podjęto wzmożone działania mające na celu powstrzymanie trwającej od połowy marca i rozprzestrzeniającej się w błyskawicznym tempie epidemii odry i różyczki. Jak podaje serwis Relief Web, od czasu jej wybuchu, będącego jedną z największych fal choroby w tym kraju od lat, potwierdzono co najmniej 190 przypadków zgonów. Zakażenia dotykają najczęściej dzieci w wieku do pięciu lat.

 

Minister zdrowia Sardar Mohammed Sakhawat Husain stwierdził, że zarówno obalona premier Seikh Hasina, jak i tymczasowy rząd Muhammada Yunusa, który objął władzę po jej usunięciu ze stanowiska, nie zadbali o stworzenie zapasów szczepionek przeciwko odrze i innym chorobom zakaźnym.

 

Odra jest wysoce zakaźną chorobą przenoszoną głównie drogą kropelkową. Objawia się gorączką, problemami z oddychaniem i charakterystyczną wysypką. Zakażenie częstokroć doprowadza do komplikacji mogących mieć śmiertelne konsekwencje. Kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby pełną szczepienia. Z danych WHO wynika, że by powstrzymać ekspansję zachorowań konieczne jest zaszczepienie 95 proc. populacji.

 

Źródło: Focus Taiwan

 

