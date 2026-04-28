Parlament Europejski ogłosił we wtorek przychylenie się do wniosków polskiego wymiaru sprawiedliwości o uchylenie immunitetów chroniących czterech eurodeputowanych. Są to Daniel Obajtek i Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Buczek z Konfederacji.

Wobec Tomasza Buczka toczy się postępowanie cywilne w sprawie naruszenie nietykalności cielesnej. Buczek został oskarżony o wyszarpanie megafonu z rąk kobiety protestującej podczas wiecu Sławomira Mentzena.

W sprawie Grzegorza Brauna polska prokuratura przesłała do Paramentu Europejskiego cztery wnioski o uchylenie immunitetu. Ostatni z nich z września 2025 r. dotyczy zaprzeczania przez Brauna niemieckim zbrodniom w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, jednak PE zdecydował w sprawie wcześniejszego, dotyczącego prób blokowania uroczystości upamiętniających zbrodnię w Jedwabnem.

Wniosek w sprawie Daniela Obajtka dotyczy postępowania w sprawie wycofania sprzedaży tygodnika "NIE" ze stacji benzynowych należących do Orlenu oraz Poczty Polskiej w czasie, gdy kierował koncernem. Według prokuratury Obajtek ograniczył nabywanie przyjętego do rozpowszechniania czasopisma, co stanowi naruszenie prawa prasowego. Były prezes Orlenu jest także podejrzany o składanie fałszywych zeznań.

Przeciwko Patrykowi Jakiemu dwa pozwy cywilne złożył sędzia Igor Tuleya. Według niego polityk PiS dopuścił się zniesławienia oraz naruszenie dóbr osobistych twierdzeniem, że Tuleya jest "upolitycznionym sędzią z zaplecza PO".

Do decyzji PE odniósł się Daniel Obajtek, stwierdzając, że decyzja stanowi "zielone światło do prowadzenia dalszych represji wobec przeciwników politycznych" Koalicji Obywatelskiej.

"Zabrano mi immunitet, bo odważyłem się bronić uczuć religijnych i Świętego Jana Pawła II, i zdecydowałem o wycofaniu jednego numeru tygodnika 'Nie', gdy byłem Prezesem Orlenu" - przekazał Daniel Obajtek za pośrednictwem mediów społecznościowych

"Niezależnie od wszystkiego werdykt w PE zapadł. Będę walczył, choć walka z całym aparatem państwa jak zwykle będzie nierówna. W kwestii wycofania tygodnika: podjąłbym tę decyzję jeszcze raz i jestem z niej dumny" - stwierdził były prezes Orlenu.

Wtorkowe ogłoszenie skomentował także były minister sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniew Ziobro. Poszukiwany listem gończym polityk odniósł się do zarzutów pod adresem Daniela Obajtka.

"Lewacki Parlament Europejski pozwala wtrącać do więzień obrońców uczuć religijnych katolików. Uchylili immunitet europosłowi, byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi za to, że wycofał ze stacji paliwowych obrzydliwe, obrazoburcze wydanie tygodnika 'Nie' - brukowca stworzonego przez Urbana do atakowania wiary i polskiego patriotyzmu" - przekazał Zbigniew Ziobro za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Parlament Europejski zaciekle broni muzułmanów nawet przed byle słowną krytyką, ale profanowanie chrześcijańskich symboli religijnych nazywa wolnością artystyczną" - dodał były minister sprawiedliwości.

Skutkiem decyzji Parlamentu Europejskiego jest możliwość kontynuacji postępowań karnych lub cywilnych przez polski wymiar sprawiedliwości. Pozbawienie immunitetu nie oznacza jednak, że grozi im automatycznie pozbawienie mandatu europosła.

Pozbawienie immunitetu wynikającego ze sprawowania mandatu europosła jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. Oznacza to, że decyzją Parlamentu Europejskiego Daniel Obajtek, Patryk Jaki, Grzegorz Braun i Tomasz Buczek mogą stanąć przed polskim sądem.

