Jak podała na swojej stronie radiowa Jedynka, Lipiński trakcie swojej kariery zawodowej w był m.in. dyrektorem programu, członkiem zarządu PR i analitykiem. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Informacyjnej Agencji Radiowej.

Nie żyje znany radiowiec Marek Lipiński

Wykładał w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

Jego żoną była Maria Szabłowska, radiowa i telewizyjna dziennikarka znana m.in. z prowadzenia w duecie z Krzysztofem Szewczykiem telewizyjnej "Wideoteki dorosłego człowieka". Przyszłe małżeństwo poznało się w pracy.

- Wszyscy mówią, że niedobrze jest, jak żona i mąż pracują w tym samym zawodzie. A ja uważam, że wręcz przeciwnie. Nikt tak nie zrozumie pracy dziennikarza radiowego, jak inny radiowiec. Tego, że czasem trzeba pójść do pracy w nocy lub dłużej zostać w montażowni, albo gdzieś pojechać. Mój mąż nigdy nie uważał, że miejsce żony jest tylko w domu - mówiła Maria Szabłowska w wywiadzie dla "Rewii".

"W wieku 84 lat zmarł redaktor Marek Lipiński - przez całe życie zawodowe związany z Polskim Radiem, prywatnie mąż Marii Szabłowskiej. Pani Marii Szabłowskiej w imieniu Programu 1 składamy najszczersze kondolencje" - przekazano na oficjalnym profilu Programu 1 Polskiego Radia.

