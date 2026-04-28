Nie tylko Andrzej Poczobut. Premier podał, kogo uwolnili Białorusini

- Ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji - mówił Donald Tusk podczas konferencji prasowej na temat uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Jak wskazał, oprócz dziennikarza strona białoruska uwolniła także księdza Grzegorza Gawła.

Trzecią z osób przekazanych przez Białoruś jest "jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z polskimi służbami". Donald Tusk, na prośbę uwolnionego, nie ujawnił jego nazwiska.

 

- Ciszę się, że ta epopeja znalazła taki finał i jeszcze raz podkreślam - bez bardzo sprawnego działania, szczególnie naszych służb, które doprowadziły wpierw do zatrzymania, a później do skutecznie wymiany agentów, szpiegów z tamtej strony, ten sukces nie byłby możliwy - przekonywał premier.

Donald Tusk o uwolnieniu polskich więźniów na Białorusi. "Sensacyjna wręcz historia"

- Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest długa i bardzo skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany - mówił do zgromadzonych dziennikarzy Donald Tusk.

 

Jak wskazywał, proces był "długi i miał wiele zwrotów akcji". - Bardzo trudno było liczyć na rzetelność i taką solidarność ze strony białoruskiej. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą Białorusini zmienili zdanie. 

 

Tusk przypomniał, że uwolnienie Poczobuta i innych zatrzymanych było możliwe na skutek wymiany więźniów. - W naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli - mówił.


WIDEO: "Na Hołowni świat się nie kończy". Poseł Lewicy uderza w koalicjanta
