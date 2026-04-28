"Łomiarz" wyszedł na wolność. Zdaniem biegłych może znów zaatakować

Henryk R., znany pod pod pseudonimem "Łomiarz", opuścił we wtorek zakład karny. W latach 90. przestępca przeprowadził niemal 30 ataków na kobiety, z których pięć zmarło. W związku z opinią biegłych psychiatrów w stosunku do skazanego zastosowano środek zapobiegawczy: elektroniczną bransoletkę.

Henryk R., znany jako "Łomiarz", opuszcza zakład karny

Henryk R., przestępca znany Polakom z tak zwanej "sprawy Łomiarza", opuścił we wtorek zakład karny po odbyciu pełnego wyroku 10 lat więzienia za usiłowanie rozboju. Będzie pod nadzorem wymiaru sprawiedliwości ze względu na orzeczony dozór elektroniczny. Na koncie "Łomiarz" ma niemal 30 napadów na kobiety w latach 90. Pięć jego ofiar zmarło.

Sprawa "Łomiarza". Henryk R. wyszedł na wolność

Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała potwierdził, że Henryk R. opuści we wtorek zakład karny. W listopadzie zeszłego roku - na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu, gdzie skazany odbywał karę - tamtejszy Sąd Rejonowy postanowił o zastosowaniu elektronicznej kontroli miejsca pobytu osadzonego po opuszczeniu przez "Łomiarza" więzienia.

 

Łowicki sąd po wysłuchaniu opinii biegłych lekarzy psychiatrów uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że skazany po wyjściu na wolność może popełnić czyn zabroniony przeciwko życiu i zdrowiu. Oznacza to, że Henryk R. będzie miał założoną bransoletkę, która będzie nieprzerwanie wskazywała miejsce jego pobytu.

Henryk R. na wolności. Zastosowano środki zapobiegawcze

Sąd nałożył na mężczyznę także obowiązek poddania się terapii, która ma służyć hamowaniu jego zachowań agresywnych. Sędzia wyjaśnił, że dozór elektroniczny stosuje się w takich przypadkach bezterminowo, ale okresowo sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych psychologów i psychiatrów o postępach w terapii, może zmienić swoją decyzję.

 

Henryk R. ps. "Łomiarz" został skazany za serię napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Skazany początkowo na 25 lat więzienia, ostatecznie odbył karę 15 lat pozbawienia wolności. Ostatnim wyrokiem, którego termin skończył się w kwietniu 2026 roku, za usiłowanie rozboju na kobiecie, został skazany na 10 lat więzienia.

 

Maria Literacka / wka / polsatnews.pl / PAP
DOZÓR ELEKTRONICZNYHENRYK RŁOMIARZNAPADYPOLSKAWIĘZIENIEWYROK

