Do czternastu wzrosła we wtorek liczba ofiar śmiertelnych kolizji pociągów w mieście Bekasi w aglomeracji stolicy Indonezji, Dżakarty. 84 osoby ranne przewieziono do szpitala - powiadomiły władze po zakończeniu akcji ratunkowej. W poniedziałek informowano o czterech ofiarach śmiertelnych i 38 poszkodowanych.

Indonezja. 14 ofiar śmiertelnych katastrofy pociągów

Do zderzenia doszło w poniedziałek na stacji kolejowej w Bekasi. Pociąg dalekobieżny wjechał w ostatni wagon stojącego na stacji składu kolejki podmiejskiej, przeznaczony tylko dla pań. Wszystkie ofiary śmiertelne to kobiety - podała policja. Większość z nich została przygnieciona zmiażdżonym metalem.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta nie miał żadnych szans

Według władz - ich stanowisko przytacza Reuters - wszystkich 240 pasażerów pociągu dalekobieżnego jest bezpiecznych. - Musieliśmy zaangażować personel posiadający odpowiednie umiejętności, aby przeprowadzić ewakuację - powiedział Mohammad Syafii, szef indonezyjskiej agencji poszukiwawczo-ratowniczej.

Zderzenie pociągów w Indonezji. Trwa śledztwo

Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Przedstawiciel indonezyjskich kolei państwowych powiedział, że kolejka podmiejska zderzyła się wcześniej ze stojącą na torach taksówką. Indonezyjski Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Transportu (KNKT) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.

ZOBACZ: Tragedia na przejeździe kolejowym we Francji. Zarzut dla polskiego kierowcy

Wypadki kolejowe nie są rzadkością w Indonezji. Kraj jest rozległy i leży na wielu wyspach, natomiast pociągi są często przestarzałe i w złym stanie technicznym.

Po wizycie w szpitalu w Bekasi prezydent Prabowo Subianto poinformował, że zgodził się na budowę wiaduktu w pobliżu torów kolejowych, aby pomóc w rozwiązaniu problemu korków, dodając, że władze zbadają sprawę wypadku. Stwierdził, że znaczna część sieci nie jest dobrze utrzymana.

