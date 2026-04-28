Do uwolnienia Andrzeja Poczobuta odniósł się ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem prezydenta USA Donalda Trumpa i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale'a Andrzej Poczobut jest teraz wolny od uwięzienia na Białorusi i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę" - napisał w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Andrzej Poczobut uwolniony z białoruskiego więzienia

"Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię z nami, aby zapewnić jego uwolnienie. Doceniamy niezwykłą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy" - dodał.

Białoruś. Uwolniono więźniów, wśród nich Andrzej Poczobut

O sprawie uwolnienia kilku osób z białoruskich więzień wypowiedział się specjalny wysłannik ds. Białorusi John Coale. "Ja i mój zespół pomogliśmy w zapewnieniu uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian. Ten historyczny rezultat był możliwy dzięki przywództwu Donalda Trumpa, i zespołu Christophera W. Smitha, zastępcy sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej oraz ścisłej koordynacji z kilkoma zaufanymi partnerami" - napisał w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy Polsce, Mołdawii i Rumunii za ich nieocenione wsparcie w tym wysiłku, a także prezydentowi Łukaszence za gotowość do prowadzenia konstruktywnego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Za prezydentury Trumpa Ameryka stawia się na wezwanie swoich sojuszników i odnosi dyplomatyczne zwycięstwa, których nikt inny nie potrafi osiągnąć" - dodał.

Na granicy państwowej między Białorusią a Polską odbyła się wymiana więźniów w stosunku pięć do pięciu - poinformował korespondent reżimowej agencji Biełta. "Jest kulminacją skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, który był prowadzony na bezpośrednie polecenie prezydenta Białorusi" - czytamy.

Inne kraje zaangażowane w wymianę więźniów między Polską a Białorusią

Biełta nadmienia, że negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się we wrześniu 2025 roku. Jak dodano, "Alaksandr Łukaszenka osobiście uczestniczył w omawianiu szczegółów wymiany podczas kontaktów dwustronnych z sojusznikami".

ZOBACZ: Prezydent reaguje na uwolnienie Poczobuta: Dowiódł, jak mocna jest polskość

"W okresie zamkniętych negocjacji między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, ze względu na różne interesy, pojawiła się konieczność włączenia w proces służb specjalnych innych krajów. Ostatecznie uczestniczyły w nim organy specjalne siedmiu państw" - poinformowano.

"Dzięki wyważonej pozycji i nastawieniu stron na poszukiwanie wzajemnie korzystnych rozwiązań udało się przezwyciężyć różnice zdań i osiągnąć pozytywny rezultat" - dodano. W efekcie białoruskie władze uwolniły dziesięciu obywateli różnych krajów, wśród których znalazł się Andrzej Poczobut.

