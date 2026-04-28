We wpisie opublikowanym na swojej platformie Truth Social, Donald Trump wskazał też, że Irańczycy próbują "rozwikłać sytuację swojego przywództwa". Amerykański prezydent wyraził wiarę w to, że Teheran osiągnie w tej kwestii sukces.

Przywódca nie napisał, kto przekazał stronie amerykańskiej informację o tym, że Iran jest "w stanie upadku".

Iran "w stanie upadku"? Trump publikuje zagadkowe informacje

W poniedziałek portal Axios poinformował, że Iran wystąpił do Stanów Zjednoczonych z nową propozycją pokojową. Ma się ona skupiać na rozwiązaniu kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej - tematy te miałyby być priorytetowe. Rozmowy o irańskim programie nuklearnym odłożone zostałyby na nieokreślony bliżej termin.

"Wall Street Journal" podał, że Trump rozmawiał ze swoimi doradcami o ofercie. Nie odrzucił propozycji, lecz dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze ani nie jest skłonny spełnić jego głównych żądań, czyli zakończenia programu wzbogacania uranu i rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

Przedstawiciele władz USA zapowiedzieli, że Amerykanie będą nadal negocjować z Iranem, a Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje - napisał w poniedziałek "WSJ".

Kto ma kontrolę nad cieśniną Ormuz? Wojna informacyjna Iranu i USA

Cieśnina Ormuz pozostaje w dużej mierze zamknięta od blisko dwóch miesięcy, co poważnie zakłóciło globalne rynki energii i surowców. Iran ograniczył ruch po rozpoczęciu 28 lutego uderzeń USA i Izraela na jego terytorium. Szlak ten odpowiada w czasie pokoju za transport około jednej piątej światowych dostaw ropy i gazu skroplonego (LNG).

W połowie ubiegłego tygodnia przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył, że otwarcie szlaku jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm poprzez blokowanie portów. Prezydent Masud Pezeszkian dodał, że "hipokryzja" Waszyngtonu uniemożliwia zakończenie wojny.

Trump przekonywał natomiast, że Stany Zjednoczone mają "całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormuz" i żaden statek nie może do niej wpłynąć bez zgody amerykańskiej marynarki wojennej, ponieważ jest "zapieczętowana, dopóki Iran nie zawrze UMOWY".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni