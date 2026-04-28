Dowództwo ukraińskiej armii potwierdziło, że udało się po raz trzeci zbombardować rosyjską rafinerię "Tupanskij" położoną w porcie Tupase nad Morzem Czarnym. Wybuchł rozległy pożar, a gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew poinformował w mediach społecznościowych, że zarządzono akcję ewakuacyjną. Do poprzednich uderzeń w Tupase doszło 20 i 24 kwietnia.

"Hat-trick od Sił Operacji Specjalnych innych składowych Wojsk Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy! Tupase, znowu coś przepuściliście!" - ogłosiło dowództwo ukraińskich sił specjalnych.

Według dowództwa ukraińskiej armii uderzenia w rafinerie i infrastrukturę krytyczną mają na celu "obniżanie potencjału militarno-ekonomicznego". Rafineria "Tupanskij" zaopatrywała oddziały rosyjskiej armii walczące w Ukrainie - podało ukraińskie dowództwo.



We wtorek w rozmowie z BBC intensyfikację uderzeń na infrastrukturę zapowiedział dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Browdi ps. "Madziar".

- Putin wydobywa surowce naturalne i wymienia je na krwawe dolary, które kieruje przeciwko nam w postaci dronów Szahid i rakiet balistycznych (...) Jeśli rafinerie są narzędziem, by zarabiać pieniądze wydawane na wojnę, to są uzasadnionym celem militarnym, podlegają zniszczeniu - powiedział dowódca.

Ukraina przenosi wojnę na terytorium Rosji. Więcej uderzeń w głębi kraju

Minionej nocy Ukrainie udało się także zniszczyć stację radarową, stanowiska dowodzenia i obserwacyjne oraz rosyjskie magazyny sprzętu wojskowego. Celem były zgrupowania rosyjskich wojsk w pobliżu miejscowości Mołoczańska, Stulnewa, Kochan, Uspieniówki.



Zniszczony został także punkt kontroli dronów w Holej Prystani na okupowanym terytorium obwodu chersońskego. "Siły Obronne Ukrainy będą nadal systematycznie wdrażać działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - podało ukraińskie wojsko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni