W poniedziałek Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump powitali w Białym Domu króla Karola III i królową Camillę. Jak zauważył "Daily Mail", amerykańskiemu prezydentowi nie zajęło dużo czasu, by złamać protokół królewski.

W pierwszych sekundach spotkania Donald Trump uścisnął królowi dłoń z dużą siłą. Pierwsza dama pocałowała królową w oba policzki - relacjonowała brytyjska gazeta. Następnie pary pozowały do zdjęć, wymieniając uwagi i uśmiechy. Po zrobieniu fotografii skierowały się do głównej rezydencji Białego Domu, a następnie na zwiedzanie historycznych uli na południowym trawniku.

Media: Donald Trump złamał protokół królewski przy Karolu III

Kiedy pary udały się do środka Białego Domu, Trump poklepał króla po ramieniu w geście sympatii, co stanowiło złamanie protokołu królewskiego. Jak czytamy w brytyjskiej prasie, główną, niepisaną zasadą jest, aby nigdy nie inicjować kontaktu fizycznego z członkiem rodziny królewskiej.

Trump, zdaniem gazety, nie otrzymał tej informacji. Delikatnie dotknął króla Karola w prawe ramię, prowadząc go do drzwi Białego Domu. - To dotknięcie ramienia podczas wchodzenia wyglądało również na gest o charakterze bardziej politycznym - powiedziała ekspertka od mowy ciała Judi James w rozmowie z "Daily Mail".

Jak nadmieniła, "był to również pierwszy prawdziwy przejaw aktywnej, 'szczególnej' przyjaźni ze strony nieco bardziej powściągliwego Trumpa w porównaniu z niezwykle serdecznymi gestami, jakie obserwowaliśmy podczas ich ostatniego spotkania (z września 2025 roku - red.)".

Spotkanie Trumpa z Karolem III za zamkniętymi drzwiami. Nie bez powodu

We wtorek król Karol oraz Trump będą rozmawiać za zamkniętymi drzwiami. Część medialna została zredukowana do minimum. Jak donosi brytyjska prasa, pałac Buckingham nalegał do ograniczenia obecności przedstawicieli mediów w obawie o "powtórzenie publicznego sporu".

Dziennik "The Guardian" przytoczył ostatnie potyczki słowne amerykańskiego prezydenta ze światowymi przywódcami, w tym głośną awanturę Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło w Gabinecie Owalnym w lutym zeszłego roku.

Jak czytamy, brytyjski rząd liczy, że udział króla pomoże poprawić stosunki między Londynem a Waszyngtonem, które pozostają napięte. Ponadto, jak donosi prasa, do procesu negocjacyjnego zostanie zaangażowane brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu zapobiegania potencjalnym niezręcznym sytuacjom podczas rozmów przywódców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni