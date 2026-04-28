Cichanouska dziękuje rządowi Polski. "Walka o Andrzeja Poczobuta nie byłaby możliwa"

Liderka białoruskich sił demokratycznych podkreśliła niezłomną postawę Andrzeja Poczobuta, który był więziony przez reżim od marca 2021 roku. - Andrzej to polsko-białoruski bohater, utalentowany i niezłomny dziennikarz, który nigdy nie zdradził swoich zasad. Reżim nie zdołał go złamać ani uciszyć - zaznaczyła Cichanouska.

W oświadczeniu przesłanym mediom Cichanouska wyraziła wdzięczność za międzynarodową presję na Mińsk. "Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnej i pryncypialnej postawy Polski, która niestrudzenie walczyła o Andrzeja, oraz wszystkich naszych sojuszników - Stanów Zjednoczonym i Unii Europejskiej" - napisała. Dodała również podziękowania dla polskiego rządu i narodu za "walkę o Andrzeja".

Symboliczna teczka i 900 więźniów politycznych na Białorusi

Cichanouska ujawniła, jak ważna osobiście była dla niej sprawa polskiego dziennikarza. - Od momentu uwolnienia mojego męża nosiłam jego zdjęcie w teczce, którą zabierałam ze sobą na każde spotkanie i forum - przyznała. Jednocześnie przypomniała, że na Białorusi około 900 osób wciąż pozostaje za kratami z powodów politycznych.

Big news: Andrzej Poczobut is free!



After years of unjust detention and isolation, he can finally breathe freedom. We are so grateful to the Polish Government, the U.S., the EU, and everyone who fought tirelessly for Andrzej – a true Polish-Belarusian, European hero. pic.twitter.com/fyUA2Su5nk — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 28, 2026

Za kratami białoruskich kolonii karnych Poczobut przebywał od marca 2021 roku. Jako dziennikarz i działacz mniejszości polskiej stał się jednym z głównych celów represji reżimu Łukaszenki.

