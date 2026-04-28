Cichanouska dziękuje rządowi Polski. "Walka o Andrzeja Poczobuta nie byłaby możliwa"
- Andrzej Poczobut jest wolny. Po latach niesprawiedliwego więzienia i izolacji może wreszcie odetchnąć wolnością - przekazała w oficjalnym komunikacie Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji wskazała na kluczową rolę Polski i sojuszników w procesie uwolnienia dziennikarza.
Liderka białoruskich sił demokratycznych podkreśliła niezłomną postawę Andrzeja Poczobuta, który był więziony przez reżim od marca 2021 roku. - Andrzej to polsko-białoruski bohater, utalentowany i niezłomny dziennikarz, który nigdy nie zdradził swoich zasad. Reżim nie zdołał go złamać ani uciszyć - zaznaczyła Cichanouska.
ZOBACZ: Prezydent reaguje na uwolnienie Poczobuta: Dowiódł, jak mocna jest polskość
W oświadczeniu przesłanym mediom Cichanouska wyraziła wdzięczność za międzynarodową presję na Mińsk. "Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnej i pryncypialnej postawy Polski, która niestrudzenie walczyła o Andrzeja, oraz wszystkich naszych sojuszników - Stanów Zjednoczonym i Unii Europejskiej" - napisała. Dodała również podziękowania dla polskiego rządu i narodu za "walkę o Andrzeja".
Symboliczna teczka i 900 więźniów politycznych na Białorusi
Cichanouska ujawniła, jak ważna osobiście była dla niej sprawa polskiego dziennikarza. - Od momentu uwolnienia mojego męża nosiłam jego zdjęcie w teczce, którą zabierałam ze sobą na każde spotkanie i forum - przyznała. Jednocześnie przypomniała, że na Białorusi około 900 osób wciąż pozostaje za kratami z powodów politycznych.
Za kratami białoruskich kolonii karnych Poczobut przebywał od marca 2021 roku. Jako dziennikarz i działacz mniejszości polskiej stał się jednym z głównych celów represji reżimu Łukaszenki.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej