W środę maksymalna cena benzyny bezołowiowej 95 wyniesie 6,23 zł za litr (o 2 gr więcej niż we wtorek), benzyny 98 - 6,73 zł (o 1 gr więcej), a oleju napędowego - 7,22 zł (o 10 gr więcej).

We wtorek na stacjach benzynowych obowiązują niższe stawki: 6,21 zł za litr benzyny 95, 6,72 zł za benzynę 98 oraz 7,12 zł za olej napędowy.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi stawki na czwartek.

Po ile jest benzyna 95? Ceny paliwa w środę, 29 kwietnia

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

mbd/wka / polsatnews.pl / PAP