- On był namawiany do wyjazdu, do opuszczenia Białorusi - powiedziała eurodeputowana Małgorzata Gosiewska o uwolnionym we wtorek z białoruskiego więzienia Andrzeju Poczobucie. - Proponowano wolność w zamian za to, że pozostawi kraj, że wyjedzie, ale on się na to nie godził. To jest niezwykły człowiek, niezwykły bohater jest niezwykle twardy - dodała.

Eurodeputowana przekazała, że wielokrotnie spotykałam się z Poczobutem na Białorusi. - Znam jego rodzinę, wspaniałą, dzielną żonę i córkę. One były na Białorusi po to, żeby też mieć kontakt z nim - zaznaczyła.

Gosiewska wyjaśniła, że Poczobut był przetrzymywany na Białorusi w dramatycznych warunkach. - Przede wszystkim on był w kolonii karnej. To znaczy ciężka przymusowa praca, siedem dni w tygodniu od rana do wieczora w warunkach upodlenia - powiedziała.

WIDEO: Uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Europosłanka komentuje

"Będzie chciał tam wrócić". Europosłanka o przyszłości Poczobuta

- On był torturowany, jak każdy więzień. To są tortury psychiczne, to są tortury fizyczne, to jest brak dostępu do jakiegokolwiek leczenia, to jest odosobnienie w karcerze, wyizolowanie kompletne, to jest narażenie na różnego rodzaju reakcje współwięźniów - zaznaczyła Gosiewska.

Eurodeputowana zaznaczyła, że Poczobut "wiedział co mu grozi". - Ukarano go za to, że walczył o prawdę, o podstawowe prawa, o swobodę mówienia prawdy, o o sytuacji na Białorusi. A także za odkrywanie polskiej historii, bo również za polskość siedział - podkreśliła Gosiewska.

- On będzie chciał tam wrócić (na Białoruś - red.). Ja wierzę, że przyjdzie czas, że wróci - zaznaczyła eurodeputowana. - Jestem przewodniczącą delegacji parlamentu europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. Zajmuję się Białorusią, większość z nas zajmujących się aktywnie sytuacją tam ma zakaz wjazdu na Białoruś - wyjaśniła.

Gosiewska oceniła, że to dobrze, że Amerykanie toczą rozmowy z władzami na Białorusi. - Każde uratowane życie jest ważne - podsumowała.

Więzień Łukaszenki. Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

