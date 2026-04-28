Atak w litewskiej szkole. Nożownik wybierał ofiary losowo

Troje nastolatków zostało rannych w wyniku ataku nożem przeprowadzonego przez 17-latka. Do zdarzenia doszło w gimnazjum Suduva w Mariampolu na zachodniej Litwie.

Około godz. 7:50 (6:50 w Polsce - red.) wpłynęło pierwsze zgłoszenie o młodym mężczyźnie przechodzącym przez budynek z nożem w ręku - przekazała rzeczniczka lokalnej policji Ieva Petruleviciene.

ZOBACZ: Atak nożownika w Edynburgu. Dwie osoby ranne

Jak donosiła stacja LRT, ofiary mają obrażenia w okolicy pleców. To 16- i 19-latka, które przewieziono do szpitala. Ich życiu, zdaniem policji, nie zagraża niebezpieczeństwo. Niedługo po tej informacji pojawiła się kolejna - ranny został także uczeń z 12. klasy. Jego życie także nie jest zagrożone.

Litwa. Atak nożownika w szkole w Mariampolu. Ranni uczniowie

Lokalne władze stwierdziły, że motyw ataku pozostaje niejasny, ale wstępne ustalenia sugerują, że ofiary mogły zostać wybrane losowo. - Według wstępnych danych byli to uczniowie, którzy przypadkowo znaleźli się na jego drodze - powiedziała Ieva Petruleviciene.

ZOBACZ: Tragedia w Kaliszu. Nie żyje 55-latka, mogła zostać dźgnięta nożem

Uczniowie zostali ewakuowani na stadion szkolny, a następnie kazano im udać się do sali gimnastycznej. Podejrzany został zatrzymany przez policję. O sprawie poinformowano rodziców. Zajęcia szkolne zostały odwołane. Dyrektorka szkoły Audrone Vaiciuliene dodała, że uczeń odpowiedzialny za atak ma problemy psychiczne.

