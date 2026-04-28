"Biegły lekarz stwierdził, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia charakterystyczne dla ataku dzikiego zwierzęcia - niedźwiedzia" - przekazała we wtorek w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.

Jak dodała prokurator, "biegły wykluczył udział osób trzecich". Obecnie Prokuratura Rejonowa w Sanoku, która prowadzi śledztwo, oczekuje na pisemną opinię w tej sprawie.

Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje 58-latka

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek rano w kompleksie leśnym na terenie gminy Bukowsko. 58-letnia kobieta udała się tam wraz z synem w celu poszukiwania zrzutów poroża. Około godziny 10.30 mężczyzna otrzymał od matki telefon z informacją, że atakuje ją niedźwiedź.

Syn rozpoczął poszukiwania matki, którą odnalazł po kilkunastu minutach z obrażeniami głowy.

Służby ratunkowe zostały powiadomione niezwłocznie, jednak ze względu na rozległość obrażeń lekarz stwierdził zgon. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

Oględziny miejsca tragedii, położonego około 1,5 km w głąb lasu, przeprowadzili również pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według ich oceny, silny wiatr mógł sprawić, że zwierzę nie usłyszało ani nie wyczuło zbliżającej się kobiety, co doprowadziło do agresji niedźwiedzia.

