Andrzej Poczobut uwolniony z białoruskiego więzienia
"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - podał premier Donald Tusk, zamieszczając zdjęcie z opozycjonistą. Wcześniej białoruskie media państwowe poinformowały o wymianie więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5".
Donald Tusk wita Andrzeja Poczobuta w polskim domu
Na granicy państwowej między Białorusią a Polską trwa wymiana więźniów w stosunku pięć do pięciu, poinformował korespondent BelTA z miejsca zdarzenia.
"Jest kulminacją skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, który był prowadzony na bezpośrednie polecenie prezydenta Białorusi" - czytamy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało.