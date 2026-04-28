Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został we wtorek zwolniony z więzienia - poinformował premier Polski Donald Tusk. Białoruskie media podały, że doszło do tego w ramach wymiany więźniów w formule "pięciu za pięciu" na przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

Według białoruskiej agencji państwowej BiełTa wymianą objęto "osoby skazane za szpiegostwo na Białorusi i w Rosji oraz zatrzymanych m.in. na terytorium krajów UE".

Wymiana więźniów z Białorusią. Polska uwolniła rosyjskiego archeologa

Według rosyjskich mediów państwowych Polska w ramach wymiany więźniów uwolniła rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, który został aresztowany w Polsce i miał zostać ekstradowany na Ukrainę. Tam jest oskarżony o prowadzenie wykopalisk na anektowanym Krymie.

Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien (ponad 16,8 mln zł). Zarzuca mu również prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia. Za pierwszy zarzut - według prawa ukraińskiego - grozi Butiaginowi do pięciu lat więzienia, za drugi- grzywna.

Butiagin został zwolniony wraz z inną obywatelką Rosji - podała Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB), cytowana przez prokremlowskie media.

