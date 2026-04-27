"Z naszej strony zrobimy wszystko". Putin zapowiada wsparcie dla Iranu

- Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój - zadeklarował Władimir Putin po rozmowie z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim. Rosyjski przywódca dodał, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.

Władimir Putin i Abbas Aragchi ściskają sobie dłonie podczas spotkania.
Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi i Władimir Putin spotkali się w poniedziałek w Petersburgu. Przywódca Rosji pochwalił Irańczyków za utrzymanie niezależności mimo ataków USA i Izraela oraz zapowiedział, że Moskwa zrobi wszystko, by wesprzeć Teheran.

- Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój – oświadczył Putin, cytowany przez agencję Reutera.

 

Rosja zaproponowała wcześniej mediację w celu przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie po rozpoczętych 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran. Oferowała też przechowywanie irańskiego wzbogaconego uranu jako sposób deeskalacji napięć, jednak propozycję odrzuciły Stany Zjednoczone.

 

W trakcie spotkania, do którego doszło w bibliotece prezydenckiej w Petersburgu, Putin zapewnił Aragcziego, że Rosja dostrzega, jak "odważnie i heroicznie naród irański walczy o swoją niezależność i suwerenność".

 

Putin powiedział również, że w ubiegłym tygodniu otrzymał wiadomość od nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego i poprosił Aragcziego o przekazanie, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.

Strategiczne partnerstwo Rosji z Teheranem. "Iran ma dobrych przyjaciół"

Zawarte na 20 lat porozumienie między oboma krajami podpisano w 2025 roku. Oprócz tego Rosja buduje dwa nowe bloki jądrowe w Buszehrze – jedynej irańskiej elektrowni atomowej – a Iran dostarczał Rosji drony Shahed, wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie, których produkcję Moskwa następnie uruchomiła u siebie.

 

Aragczi podziękował za wsparcie ze strony Rosji.

 

- Pokazaliśmy wszystkim, że Iran ma dobrych przyjaciół i sojuszników, takich jak Federacja Rosyjska, którzy stoją przy nim właśnie w trudnych momentach – powiedział.

 

Rosja aktywnie wspiera Iran w wojnie rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA, m.in. dostarcza dostarcza Teheranowi dane satelitarne i wywiadowcze, które pomagają siłom irańskim w atakowaniu celów amerykańskich i ich partnerów w regionie. 

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
