Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta nie miał żadnych szans

Do tragedii doszło w poniedziałek na mierzącej 2302 m n.p.m. Świnicy. W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.

Ratownicy TOPR ewakuowali również dwóch turystów spod wierzchołka Rysów. Powodem był problem z zejściem na dół. W akcji użyty został śmigłowiec.

Tragiczny wypadek w Tatrach. TOPR ruszył do akcji ze słowackimi służbami

W poniedziałek w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.

Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

polsatnews.pl / PAP