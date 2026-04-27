Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta nie miał żadnych szans
Śmiertelny wypadek na Świnicy w Tatrach. Według wstępnych ustaleń turysta poślizgnął się i spadł na stronę słowacką. W akcję ratowniczą zaangażowały się zarówno polskie jak i słowackie służby. Interwencja pogotowia miała miejsce również na Rysach.
Do tragedii doszło w poniedziałek na mierzącej 2302 m n.p.m. Świnicy. W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.
Ratownicy TOPR ewakuowali również dwóch turystów spod wierzchołka Rysów. Powodem był problem z zejściem na dół. W akcji użyty został śmigłowiec.
Tragiczny wypadek w Tatrach. TOPR ruszył do akcji ze słowackimi służbami
W poniedziałek w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.
Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.
Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej