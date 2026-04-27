O zarzutach wobec Cole'a Tomasa Allena informuje agencja Reutera. Medium wskazuje, że mężczyzna usłyszał też zarzuty związane z bronią palną. Obecnie przebywa w areszcie.

Jak informowała CBS News, po zatrzymaniu 31-latek tłumaczyć miał funkcjonariuszom organów ścigania, że jego celem byli przedstawiciele administracji Trumpa. Podczas pospiesznie zorganizowanej konferencji w Białym Domu amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że sądzi, że to on był celem ataku.

Strzelanina w czasie kolacji z Trumpem. Podejrzany usłyszał zarzuty

- Próbował zabić prezydenta USA Donalda D. Trumpa - oświadczyła w sądzie prokuratorka Jocelyn Ballantine.

Podejrzany tymczasowo pozostanie zatrzymany. Na czwartek zaplanowano posiedzenie w sprawie dalszego pozostawienia mężczyzny w areszcie.

Allen, który pojawił się na sali sądowej w niebieskim kombinezonie więziennym, nie odniósł się do postawionych mu trzech zarzutów. W sądzie zadeklarował, że na wszystkie pytania będzie odpowiadał szczerze. Poinformował też, że jest magistrem informatyki.

Jedna z obrończyń podejrzanego Tezira Abe zwróciła uwagę, że nie był wcześniej karany.

Chwile grozy w Waszyngtonie. Napastnik zatrzymany

Prezydent Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump oraz członkowie administracji prezydenta USA zostali w sobotę wieczorem wyprowadzeni przez agentów Secret Service z kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak napastnik otworzył ogień do pracowników służb bezpieczeństwa w hotelowym lobby.

Służby zidentyfikowały podejrzanego jako Cole'a Tomasa Allena, mieszkańca okolic Los Angeles, w wieku około 31 lat. Początkowo niewiele wiadomo było o przeszłości mężczyzny, wpisy w mediach społecznościowych sugerują, że jest on nauczycielem w Torrance w Kalifornii, niedaleko Los Angeles.

Szef policji stanu Waszyngton Jeffery Carroll poinformował, że podejrzany był uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży. - Został przewieziony do lokalnego szpitala na badania, ale jest za wcześnie, aby określić jego motywację - powiedział Carroll. - Wstępne informacje wskazują, że był on gościem hotelu, w którym zorganizowano galę - dodał policjant.

Podejrzany pozostawił manifest

Donald Trump poinformował w niedzielę, że podejrzany pozostawił manifest, z którego wynika, że nienawidzi chrześcijan. - Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra, albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Więc był, był człowiekiem obciążonym problemami - powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Pełen tekst manifestu opublikował "New York Post". Według cytowanego przez gazetę urzędnika, Allen miał go wysłać rodzinie na 10 minut przed działaniami w hotelu Hilton. Jako swoje cele Allen określił wszystkich przedstawicieli administracji Trumpa, choć zaznaczył - bez wyjaśnienia - że nie zalicza do nich szefa FBI Kasha Patela. Deklarował, że zamierza oddać strzały do agentów ochrony tylko w konieczności oraz że do celów nie zalicza pracowników i uczestników gali korespondentów, choć przyznawał, że może być zmuszony "przejść przez nich", by zbliżyć się do celu.

Allen sugeruje w liście, że jest chrześcijaninem, lecz w sekcji poświęconej odpowiedzi na hipotetyczne argumenty przeciwne jego działaniom, napisał, że nie wierzy w tym przypadku w "nadstawianie drugiego policzka".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni