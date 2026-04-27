Sfałszowali setki milionów euro. "Część miała trafić do Ukrainy"

Do zatrzymania czterech podejrzanych, w wieku od 44 do 71 lat, doszło w zeszły wtorek na terenie woj. mazowieckiego - przekazała w poniedziałkowym komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich celem było "wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów euro".

Masowo tworzyli fałszywe banknoty. "Część miała trafić do Ukrainy"

"Podczas realizacji funkcjonariusze ABW weszli do specjalnie przygotowanych pomieszczeń, gdzie znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania banknotów" - podała agencja.

Zabezpieczono falsyfikaty o wartości 360 mln euro oraz:

trzy tony specjalistycznego papieru,

folię holograficzną,

paski safetyline,

magnetyczne oraz znaki wodne,

próbki banknotów

Fałszerze byli również w posiadaniu również środki płatnicze w walucie polskiej i zagranicznej, monet kolekcjonerskich, a także broni palnej i amunicji. ABW ustaliła, że część fałszywych banknotów "miała zostać wprowadzona do obiegu na terenie Ukrainy".

360 mln euro w fałszywkach. Rozbito grupę przestępczą

Według ustaleń śledczych, zatrzymani fałszerze brali udział w w prowadzonych przez profesjonalne podmioty specjalistycznych szkoleniach, gdzie zdobyli "szczegółową wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych przy produkcji oryginalnych pieniędzy".

ZOBACZ: Fala donosów do skarbówki. 70 proc. zgłoszeń ma jeden powód

"Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania banknotów. Wobec dwóch zatrzymanych, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące" - podano w komunikacie ABW.

Grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności. Śledztwo pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

jkn/wka / polsatnews.pl