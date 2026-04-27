Poseł Lewicy z radą dla koalicjanta. "Tak polityki się nie uprawia"

- Rozumiem rozgoryczenie koleżeństwa, które niedawno było w jednym klubie, w jednej partii, ale myślę, że to są takie polityczne strachy na lachy, żeby było o nas głośno w mediach - stwierdził w poniedziałek Tomasz Trela, gość Marcina Fijołka. Zdaniem posła "jak przyjdzie do głosowania, to zarówno jedna, jak i druga pani minister będzie miała poparcie większości parlamentarnej".

Napięcia w koalicji. Tomasz Trela o Polsce 2050

Trela analizował napięcia między koalicjantami, które występują w związku z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. W marcu podpisało się pod nim około 100 posłów, m.in. z Konfederacji i PiS. Tymczasem w klubie Polski 2050 przeważają opinie za przychyleniem się do wniosku. Komentując tę sytuację, premier mówił o "teście koalicyjnej lojalności".

ZOBACZ: Ustawa Polski 2050 o kryptowalutach. Polsat News nieoficjalnie: Nawrocki daje zielone światło

- Rozumiem, że Polska 2050 była na ustach całej Polski kilka miesięcy temu i trochę może zabrakło tej atencji medialnej, i próbuje o sobie przypomnieć, ale mogę doradzić koleżankom i kolegom, bo oni są pierwszy raz w parlamencie, debiutują w polityce, że tak polityki się nie uprawia - mówił Trela na antenie Polsat News, odnosząc się do stanowiska posłów partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jego zdaniem zastrzeżenia wobec pracy minister klimatu nie powinny być przez koalicjanta nagłaśniane w mediach, lecz przedstawiane podczas spotkań między stronami. - Albo chcemy załatwiać sprawy i rozwiązywać problemy, albo chcemy dawać sobie kuksańce polityczne. No trzeba się na coś zdecydować - stwierdził Trela.

Tomasz Trela o Hołowni: Świat polityczny się na nim nie kończy

Poseł Nowej Lewicy odniósł się również do wypowiedzi Szymona Hołowni, który komentował obecną sytuację w koalicji słowami "co po tym wszystkim zostanie". - Jeszcze więcej znanej już wszystkim dobrze, niepodrabialnej koalicyjnej atmosfery - mówił Hołownia.

- Ja rozumiem, że pan Szymon Hołownia jest bardzo rozgoryczony, jemu się wiele rzeczy nie podoba. On nie wie co ze sobą zrobić, no ale na Szymonie Hołowni ani świat polityczny się nie rozpoczyna, ani się nie kończy - wskazał Trela.

ZOBACZ: Ważą się losy minister klimatu. Ostra wymiana zdań na spotkaniu u premiera

Gość "Graffiti" zaznaczył też różnicę między stanowiskiem prezentowanym przez Nową Lewicę i byłego lidera Polski 2050. - My mamy swoje cele, wiemy, co robić jako Lewica, wiemy, co robić jako większość parlamentarna, wiemy, co robić. Pan Szymon Hołownia może to robić wspólnie, a może sobie tak grymasić, marudzić, chodzić i opowiadać różne historie swojego życia. Myślę, że coraz mniej z zainteresowaniem opinii publicznej - stwierdził poseł.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski. Trela: Bliższa jest mi postawa PSL

- Koalicja to zdecydowanie więcej podmiotów. Mam wrażenie, że czasami bardziej odpowiedzialnych i poważnych podmiotów, a weryfikacja tych podmiotów będzie w najbliższy czwartek - wskazał Trela, odnosząc się do nadchodzącego głosowania i napięć związanych, jego zdaniem, z rozłamem, który nastąpił w Polsce 2050. W efekcie Hennig-Kloska stworzyła klub parlamentarny Centrum, a Pełczyńska-Nałęcz zastąpiła Hołownię na miejscu lidera.

ZOBACZ: Razem chce odwołania minister zdrowia. Zandberg: Jesteśmy za wotum nieufności

Jak mówił Trela, bliższa jest mu postawa członków PSL. - Pan premier Kosiniak-Kamysz w bardzo spokojny sposób mówi: klub jest od tego, żeby podyskutować, porozmawiać. Nie dają sobie żadnych ultimatum, żadnych warunków. To jest normalna parlamentarna współpraca - analizował poseł.

