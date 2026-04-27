Podczas zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 250 mln zł na dzieci chore na nowotwór. Akcja, która w ostatnich dniach poruszyła niemal całą Polskę, odbywała się na nieprzerwanej, dziewięciodniowej transmisji polskiego influencera "Łatwoganga". To pseudonim Piotra Garkowskiego, jednego z najpopularniejszych twórców młodego pokolenia.

- Dużo mediów pisze, że mam na imię Patryk i jestem z Radomia, a mam na imię Piotrek i jestem z Warszawy. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, może nawet i lepiej. Bo im bardziej jestem ukryty, tym łatwiej pokazać, że wszyscy razem zbieramy pieniądze dla dzieciaków - powiedział "Łatwogang" podczas transmisji.

Poruszył całą Polskę. Skąd wziął się Łatwogang?

Kariera influencera rozpoczęła się na TikToku, gdzie w 2021 roku opublikował pierwsze materiały. Z czasem zaczął się udzielać również na YouTubie. Jego znakiem rozpoznawczym stało się hasło "Łatwo!" wypowiadane po wykonaniu jakiegoś zadania - challange'u lub triku. Właśnie poprzez interakcję z widzami, do której przykładał dużą wagę, zbudował swoje zasięgów.

Jednym z pierwszych wyzwań podjętych przez "Łatwoganga" był pomysł, by słowo "gilbert" zaistniało wśród 10 nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku 2022. Według "Łatwoganga" miało być synonimem geniusza. Pomysł się spodobał - internauci masowo wpisywali to słowo w formularzu zgłoszeniowym PWN i cel osiągnęli. Ostatecznie wygrała "essa" - okrzyk radości po tym, jak coś nam się udało.

W 2024 r. przejechał na rowerze trasę z Polski do Maroka. Był to efekt obietnicy, którą złożył swoim obserwatorom. Zakład polegał na tym, żeby zdjęcie jego stopy stało się najbardziej lajkowaną fotografią na polskim Instagramie. Zdobyło ponad 1,2 miliona polubień.

Popularność twórcy wzrosła także dzięki współpracy z piosenkarzem Edem Sheeranem. Przy okazji koncertów we Wrocławiu w 2025 r. Brytyjczyk na zaproszenie "Łatwoganga" przejechał na trójkołowym tandemie po Placu Solnym. W trakcie przejażdżki influencer postawił kolejne wyzwanie odbiorcom. Jeśli tiktokowy filmik zbierze milion polubień, powstanie wspólny kawałek z Sheeranem - po polsku. Tym razem również internauci nie zawiedli Łatwoganga. W październiku 2025 premierę miała polska wersja hitu Sheerana - "Azizam".

Dziewięciodniowa zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę. Na oficjalnej stronie fundacji podano, że zebrano 257 549 860 zł i 32 gr. Twórca internetowy zaprosił do akcji wiele gwiazd. Część z nich brała w niej udział online lub odwiedzała organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. Niektórzy z gości, jak piosenkarka Katarzyna Nosowska czy influencerka Maffashion, w ramach solidarności z dziećmi chorymi na raka, zgodzili się przed kamerą ogolić głowę.

jkn / polsatnews.pl / PAP