Popłoch na Węgrzech. Media: Ludzie Orbana w pośpiechu wywożą majątki

Brytyjska gazeta poinformowała, że prywatne odrzutowce, podobno załadowane bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał "Guardian".

Węgry. Ludzie Orbana przenoszą swoje aktywa za granicę. Magyar reaguje

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Również przyszły premier Magyar oskarżył w sobotę "powiązanych z Orbanem oligarchów" o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które "wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów", a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów "powiązanych z mafią". Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci.

Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana.

Zaczęło się już przed wyborami. Trwa zacieranie śladów

Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. Drugi z wymienionych serwisów podał, iż proceder rozpoczął się już w marcu, czyli jeszcze przed wyborami.

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach zacierano ślady, mogące obciążać środowisko ustępującego premiera. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi" - napisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

Kierunek - USA. Osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy

"Guardian", powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. "Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata" - dodał dziennik.

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. "Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana" - ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni