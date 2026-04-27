Polska będzie wnioskować do Trybunału Sprawiedliwości UE o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem, do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie skargi na umowę - oznajmił minister rolnictwa Stefan Krajewski w rozmowie z Polskim Radiem.

Z kolei PAP przekazała, że szef MRiRW powiedział im, że Polska również zaskarży umowę do TSUE. Skargę do Trybunału w Luksemburgu skierował już pod koniec stycznia Parlament Europejski, który chciał zbadania zgodności umowy z unijnymi traktatami.

- Wzmacniamy skargę do PE powołując się w polskim wniosku na kilka ważnych kwestii, m.in. na to, że umowa została podzielona na część polityczną i część dotyczącą umowy handlowej - mówił Krajewski. Chodzi o to, że handlowa część umowy leży w kompetencjach Komisji Europejskiej, tymczasem Polska uważa, że decyzje powinny zapadać w Radzie UE, czyli wśród państw członkowskich, a nie być podejmowane samodzielnie przez KE.

ZOBACZ: Umowa handlowa UE z krajami Mercosur. Komisja Europejska wskazała termin

Krajewski poinformował również, że Polska chce, żeby w ramach umowy obowiązywały tzw. klauzule lustrzane, czyli nałożony wymóg na produkty importowane z państw Mercosuru. Według niego musiałyby spełniać takie same standardy produkcji, co produkty unijne. - W Polsce wspólnie z ministerstwem zdrowia przyjęliśmy uzgodnienia zakazujące obrotu produktami, które mogłyby zawierać np. pozostałości pestycydów - dodał.

Ukryte zapisy w umowie z Mercosurem. "Zniesienie ceł na wołowinę"

Krajewski przyznał również, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące wołowiny wysokiej jakości, wyciągnięte na światło dzienne przez europosłów komisji ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o całkowite zniesienie ceł na jej sprowadzanie z krajów południowoamerykańskiego bloku. Mowa tu o kontyngentach w wysokości 58 tys. ton, które jak dotąd obciążone były 20 proc. cłami.

- Analizujemy w tej chwili te informacje, będziemy też przygotowywać odpowiednie rozwiązania, które będą zabezpieczać polskich producentów i przetwórców - skomentował minister.

ZOBACZ: Mimo sprzeciwu Polski. Umowa Unii Europejskiej z Mercosur podpisana

Umowa między UE a państwami Mercosuru ma zacząć obowiązywać już od piątku i mieć charakter tymczasowy, do pełnej ratyfikacji porozumienia. Oznacza to, że od 1 maja możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych. Taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie kontyngentów danego produktu. W zamian kraje Mercosuru obniżą cła na europejskie towary przemysłowe, w tym auta.

Tego samego dnia wejdzie w życie tzw. klauzula ochronna do umowy, która ma chronić unijnych rolników przed nadmiernym napływem produktów z państw Mercosuru. Klauzula ma być uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o pięć proc. Wówczas możliwe będzie podniesienie ceł na dany produkt lub nawet zakaz wwozu do UE. Polska - obok Francji, Irlandii, Węgier i Austrii - była w grupie państw, które sprzeciwiały się podpisaniu tej umowy.

