Polska skorzysta z ukraińskich doświadczeń. Tusk ogłosił "plan budowy armady"

- Dla mnie jest bardzo ważne, aby te tragiczne, równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba - mówił w poniedziałek premier Donald Tusk na konferencji.

Podkreślił, że tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będzie w stanie sprostać zadaniu, jakim jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych.

"Polska armada dronowa". Premier Donald Tusk: Ukraina partnerem

Premier ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się być partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej - dzięki, jak mówił, "specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza".

- Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze europejskie, polskie i tak jak powiedziałem, kompetencje i zdolności Ukrainy - zapowiedział szef rządu.

- Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, że jesteśmy bezpieczni - dodał szef rządu.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko: Wykonaliśmy ogromny skok

Swyrydenko inaugurując drugi dzień konferencji Road to URC - "Security and Defence Dimension" w Rzeszowie powiedziała, że Ukraina przechodzi obecnie przez transformację i określa na nowo swoją tożsamość w Europie. - Sektor obrony przeszedł ogromną zmianę. Byliśmy krajem, który otrzymywał pomoc od pierwszych dni inwazji rosyjskiej, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności - podkreśliła.

Zaznaczyła, że ukraińskie systemy zmieniają naturę wojny Rosji przeciw Ukrainie. - Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, niszczyć drogie systemy, drony, to nasza rzeczywistość - powiedziała Swyrydenko.

- Wiele tych systemów, które używamy jest produkowanych w Ukrainie. Myślę, że wykonaliśmy tutaj ogromny skok - dodała premier Ukrainy.

Wyraziła też nadzieję, że współpraca Polski i Ukrainy w tym zakresie wzmocni oba kraje i zapewni bezpieczeństwo. - Zachęcamy aktywnie do wspólnych przedsięwzięć, które będą miały miejsce zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. To też nowe możliwości biznesowe dla wszystkich naszych firm - mówiła Swyrydenko.

Szczyt w Rzeszowie Road to URC (Ukraine Recovery Conference) - "Security and Defence Dimension" jest kluczowym etapem przygotowań do czerwcowego forum URC, które odbędzie się w Gdańsku i będzie poświęcone powojennej rekonstrukcji ukraińskiego państwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni