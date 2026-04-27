Polacy uwielbiają majówkę, ale tegoroczna miała rozczarować i to nie tylko dlatego, że 1 maja wypada w piątek, a 3 w niedzielę, co wielu skróci odpoczynek. Od tygodni synoptycy sugerowali, że pogoda może w tym czasie nie rozpieszczać. Nowe prognozy pokazują jednak odwrotny trend.

"Końcówka kwietnia i początek maja w Polsce zapowiadają się jako okres zmiennej pogody, ale najnowsze prognozy modeli zaczynają wskazywać na stopniową poprawę warunków w trakcie majówki" - przekazała Małgorzata Teodoruk z IMGW dla portalu Super Express.

Chłodny wstęp do długiego weekendu

Początek tygodnia przed majówką będzie miejscami nieprzyjemny jak na tę porę roku. Spodziewane są ujemne temperatury w nocy, a w niektórych regionach (wybrzeże, północny wschód) termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą co najwyżej 8-9 stopni Celsjusza.

W czwartek 30 kwietnia, gdy wiele osób będzie już zaczynać wypoczynek, trudno oczekiwać w pełni wiosennej aury. "Biegunem zimna" będą północno-wschodnie tereny. Na Warmii i Mazurach oraz w rejonie Suwalszczyzny maksymalna temperatura wyniesie 7-8 stopni. Poza tym na wschodzie prognozuje się 11-13 stopni, a im bardziej na zachód, tym cieplej (do 17 stopni na Pomorzu Zachodnim).

W piątek 1 maja dojdzie do zauważalnej poprawy. W woj. zachodniopomorskim może pęknąć bariera 20 stopni Celsjusza. Jedynie nieco niższe wartości odnotowane zostaną w większości województw zachodniej połowy Polski. Niezadowalająco może być na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam przewiduje się maksymalnie 14 "kresek", a także zachmurzenie i lokalne deszcze.

Nadchodzi słoneczny przełom

W sobotę (2 maja) nastąpi pogodowy zwrot. Już w nocy będzie to zauważalne, bo pierwszy raz od kilku dni nie wystąpią przymrozki. Za dnia, jak zapowiada IMGW, będzie pogodnie i raczej bezchmurnie. Termometry pokażą od 18 stopni (wschód) przez 20 (centrum) po 22-23 (zachód) stopnie Celsjusza. Jedynie południowo-wschodnie regiony nie bardzo odczują poprawę aury. Tam spodziewane jest ok. 15-16 stopni, miejscami duże zachmurzenie, deszcz i okresowo porywiste wiatry.

Majówkę zwieńczy niedziela, w trakcie której zachodnia połowa polskiego terytorium poczuje wiosnę w pełni, aczkolwiek słonecznie ma być na całym obszarze kraju. Na północnym zachodzie i wybrzeżu temperatura wzrośnie do 24-25 stopni. Pozostałe tereny będą nieco chłodniejsze, ale jedynie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podhalu termometry nie przekroczą bariery 20 stopni.

IMGW Prognoza pogody na majówkę i początek maja według IMGW

Gorący maj zwiastunem letniej pogody

Otwarcie następnego tygodnia będzie jeszcze cieplejsze. W poniedziałek (4 maja) na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Lubuskiem możliwe są wskazania rzędu 26-28 stopni Celsjusza. Dzień później dojdzie do ochłodzenia i w większości regionów odnotuje się kilkanaście kresek.

Mapy IMGW zapowiadają jednak, że tydzień po tygodniu będzie coraz cieplej. Przeciętnie będzie już około 18-20 stopni.

IMGW Prognoza pogody na majówkę i kolejne tygodnie zapowiada ocieplenie

