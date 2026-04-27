W ubiegły piątek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku "zapadł wyrok skazujący Piotra J. za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem osób bezdomnych w Malborku" - przekazał w poniedziałkowym komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.



Uznano 40-latka za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzono mu karę:

24 lat za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem,

za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a także sześciu miesięcy za kierowanie gróźb pozbawienia życia i spowodowania uszkodzeń ciała poprzez podpalenie.

W miejsce jednostkowych kar sąd orzekł karę łączną w wysokości 24 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Co więcej, oskarżony został zobowiązany do wypłaty na rzecz jednego z pokrzywdzonych:

20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia

oraz 2,5 tys. zł tytułem odszkodowania.

Jak przypomniał PAP, do podpalenia dwóch osób w kryzysie bezdomności - 55-letniej kobiety i 36-letniego mężczyzny - doszło w lutym ubiegłego roku w centrum Malborka.

Śledczy ustalili, że Piotr J. podszedł do nich, gdy spali i oblał ich benzyną. Poszkodowany mężczyzna obudził się i zauważył, że pali się jego but oraz koc, którym był przykryty. Zobaczył też, że pali się odzież kobiety leżącej obok i zaczął jej pomagać gasić ogień. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Kobieta doznała poparzeń II oraz III stopnia i została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie zmarła. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Nietrzeźwego Piotra J. zatrzymano niedługo po zdarzeniu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzuty.

W lutym ub.r. prokuratura informowała, że podejrzany nie przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze zdarzeniem, a benzynę kupił do spalenia gałęzi na działce. Wyrok jest nieprawomocny.

