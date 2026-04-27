W oświadczeniu zapowiedzieli, że wszystkie współprace podjęte przed rozpoczęciem zbiórki przekładają na możliwie najdalsze terminy. Jednocześnie zaznaczyli, że nie przyjmują nowych, z wyjątkiem firm, które - jak podkreślili - "wczoraj wpłaciły kwoty gwarantujące im nasz darmowy udział w ich reklamach". "Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy" - zapewnili.

Bedoes i Łatwogang zaapelowali również o nie przyznawanie im "żadnych orderów za zasługi": "(...) Zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie (...)". Powtórzyli również apel o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci.

Organizatorzy poinformowali, że zanim wrócą do swoich zwykłych działań i aktywności w internecie, "dopilnują, by każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem" oraz nagrają płytę z podopiecznymi fundacji, z której zysk z sprzedaży zostanie przeznaczony organizacji.

"Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy. Każdy z nas to Cancer Fighter. Wysyłamy mnóstwo siły - Borys i Piotrek" - podsumowali.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłaśniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Zbiórka prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej dziewięć dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała do niedzieli. Zebrano ponad 251 mln zł.

Zbiórka Łatwoganga. 250 mln zł dla Fundacji Cancer Fighters. Na co pójdą środki?

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne" - napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ - jak wskazano - przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.

Do akcji włączyły się również Polsat, Polsat Box i operator sieci Plus. Jak poinformowano "dla dzielnych dzieciaków, które każdego dnia pokazują ogromną siłę" przeznaczono 300 tys. złotych.