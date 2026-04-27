Satelita Landsat-8 zdołał utrwalić na fotografiach zielone wiry, które wystąpiły na wodach m.in. Zatoki Gdańskiej i Zatoki Fińskiej. Zjawisko wygląda wyjątkowo efektownie, przypominając ogromne, błyszczące muszle. Jak informuje serwis "Twoja Pogoda", za jego występowanie odpowiadają mikroskopijne organizmy roślinne, w tym glony.

Ich błyskawiczne rozprzestrzenianie się jest wynikiem słabego wiatru i niewielkiego sfalowania w połączeniu z podwyższonymi temperaturami wód morskich.

Na pierwszy rzut oka zachwyca, nie świadczy jednak o niczym dobrym.

Glony występujące w wirze to najprawdopodobniej cyjanobakterie - algi w kolorach niebiesko-zielonych. Za powstanie zjawiska odpowiadają składniki odżywcze występujące głęboko w morzu, gdzie woda jest chłodniejsza. Unoszą się ku powierzchni, tworząc wiry.

Choć widok bez wątpienia cieszy oko, stanowi efekt niepokojących zmian zachodzących w Bałtyku. Glony rozmnażają się błyskawicznie, zużywając olbrzymie ilości tlenu i powodując jego braki dla morskiej fauny i flory. "Fitoplankton i cyjanobakterie zużywają składniki odżywcze, które dostają się do Bałtyku poprzez wymywanie ich przez deszczówkę z pól uprawnych do rzek" - czytamy w serwisie "Twoja Pogoda".

Zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim z nawozów sztucznych.

Efekt degradacji środowiska. Życie w Bałtyku zagrożone

Rozprzestrzenianie się glonów doprowadza do tworzenia się tzw. martwych stref - obszarów pozbawionych tlenu, na których nie występują żadne gatunki morskich stworzeń. Z badań Uniwersytetu w Turku w Finlandii wynika, że sięgają one 70 tys. kilometrów kwadratowych. To 135 razy więcej niż powierzchnia Warszawy.

- Obecnie, i jest wielce prawdopodobne, że też w przyszłości, na badanym przez nas obszarze ciągle będzie dochodziło do utraty tlenu wskutek przenikania składników odżywczych z pól uprawnych, uwalnianie się fosforu z osadów dennych i jego wędrówki w górę kolumny wody oraz wskutek globalnego ocieplenia - wskazuje Sami Jokinen z Uniwersytetu w Turku.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że zjawisko będzie coraz bardziej powszechne w nadchodzących latach. Jego skutkiem będzie m.in. spadek populacji ryb, a także śmierć wielu innych morskich stworzeń.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni