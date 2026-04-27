Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa potwierdziła, że ambasador Niemiec Alexander Lambsdorff został wezwany do stawienia się w resorcie - przekazała państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti. Powody decyzji nie zostały jeszcze podane.

Z kolei 20 kwietnia niemiecki resort spraw zagranicznych przekazał, że Berlin wezwał ambasadora Rosji w związku z "bezpośrednimi groźbami" wobec "celów w Niemczech".

"Bezpośrednie groźby ze strony Rosji wobec celów w Niemczech są próbą osłabienia naszego wsparcia dla Ukrainy i wystawienia na próbę naszej jedności. Nasza odpowiedź jest jasna: nie damy się zastraszyć. Takie groźby i wszelkie formy szpiegostwa w Niemczech są całkowicie niedopuszczalne" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.

Ruch Berlina nastąpił w reakcji na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Resort opublikował w sieci listę 21 firm, które Moskwa uważa za spółki zależne ukraińskich przedsiębiorstw zbrojeniowych lub dostawców kluczowych podzespołów. We wpisie zasugerowano, że te lokalizacje mogą stać się celem ataku.

20 kwietnia doszło również do zatrzymania na południu Rosji (w Piatigorsku w Kraju Stawropolskim) obywatelki Niemiec, o czym informowała Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Przekazano, że powodem aresztowania był znaleziony w plecaku ładunek wybuchowy. Zdaniem Rosji Niemka miała brać udział w rzekomym spisku wspieranym przez Ukrainę, którego celem było wysadzenie ośrodka usług komunalnych.

